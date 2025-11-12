AGONIJA SE NASTAVLJA? Domaćin ne zna za pobedu ove sezone i zacementiran je za dno tabele

SVOJ prvi trijumf odbojkaši Šlepska tražiće protiv Olština kojeg dočekuju u "Suvalki areni" u petom kolu poljske Plus lige (17.30).

Foto: Profimedia

Delovalo je da je Šlepsk preko leta napravio soldinu ekipu, doveo je nekoliko dobrih igrača poput Asparuhova i Dejvida Smita koji su se pridužili Onoratu, Galjegu... i činilo se da će ovo biti jedna od boljih sezona u skorijoj istoriji kluba.

Međutim, posle četiri kola ne da to nije slučaj, već je ekipa iz Suvalkija zacementirana za dno tabele i osvojila je samo tri seta do sada, dva u prošlonedeljnom porazu od Norvida (2:3).

Doduše, raspored domaćina nije bio lak, pored Norvida igrali su sa Rešovijom i Jastšembskim, kao i razigranim Treflom, ali da će biti na dnu tabele sa samo jednim osvojenim bodom niko nije očekivao.

Priliku da to promene i pobegnu sa dna imaće danas od 17.30 kada u "Suvalki areni" bude gostovao Olštin koji je sjajnu formu iz drugog dela prošle sezone preneo na ovu.

Kampanju je otvorio tesnim porazom od Jastšemsbkog (2:3), a nakon toga je ostvario tri vezana trijumfa nad Belahotovom, Barkomom i Gdanjskom zahvaljujući kojima je četvrti na tabeli.

Dovođene igrača poput Tila i Švorca ispotavljaju se kao pun pogodak, ekipa igra odlično i sa dosta samopouzdanja dolazi u Suvalki što bukmejkeri prepoznaju pošto polako obaraju kvotu na Olštin.

Gosti jesu favoriti, ali domaćini će biti motivisani da dođu do prvog trijumfa, prvi set će biti ključan, očekujemo veliku borbu u njemu i tipujemo plus poene.

NAŠ TIP: ukupno poena prvi set +45,5 (kvota 1,75)

