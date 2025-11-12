TIP ostali sportovi

ODBOJKAŠKI TIKET: Zanimljivo u Šlepsku, Radnički overava prolaz dalje...

ТИП редакција

12. 11. 2025. u 09:30

DANAS je na programu nekoliko veoma zanimljivih odbojkaških utakmica, pa je naša redakcija odlučila da vam sastavi tiket napravljen od njih.

ОДБОЈКАШКИ ТИКЕТ: Занимљиво у Шлепску, Раднички оверава пролаз даље...

Foto: Profimedia

Odbojka

17.30 Šlepsk Suvalki - Olštin ukupno poena +182,5 (1,83)

18.00 Radnički - Hartberg 1 (1,25)
20.00 Guaguas - Olimpijakos ukupno poena +180,5 (1,85)
20.30 Zavjerće - Lublin ukupno poena +182,5 (1,83)

Ukupna kvota: 7,74

