JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak

NOVI pogodak naše redakcije!

Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Četvrtak 15.55 Al Hilal - Al Hazem 1&2-6 (1.35)



20.45 Milan - Đenova 1X&0-3 (1.45)

Ukupna kvota: 4.98

Al Hilal je veliki favorit na svom terenu, bolji je rival i trebao bi rutinski rešiti pitanje pobednika.

Al Nasr je najbolji napad lige, Ronaldo i družina su veoma efikasni, ništa manje ne očekujemo u ovom derbiju kola.

Đenova će biti defanzivno orijentisana, pokušaće da odbrani atake Milana i verujemo da ćemo gledati jednu dosta "dosadnu" utakmicu.

Bukmejkeri baš ne veruju Liverpulu na "Emirejtsu", kvota na njega je ogromna, a mi smatramo da može postići bar jedan gol pošto odbrana Arsenala nije na prepoznatljivom nivou proteklih par nedelja.

