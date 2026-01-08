JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za četvrtak
NOVI pogodak naše redakcije!
Dobitni tiket možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Četvrtak
15.55 Al Hilal - Al Hazem 1&2-6 (1.35)
20.45 Milan - Đenova 1X&0-3 (1.45)
21.00 Arsenal - Liverpul G 1+ (1.62)
Ukupna kvota: 4.98
Al Hilal je veliki favorit na svom terenu, bolji je rival i trebao bi rutinski rešiti pitanje pobednika.
Al Nasr je najbolji napad lige, Ronaldo i družina su veoma efikasni, ništa manje ne očekujemo u ovom derbiju kola.
Đenova će biti defanzivno orijentisana, pokušaće da odbrani atake Milana i verujemo da ćemo gledati jednu dosta "dosadnu" utakmicu.
Bukmejkeri baš ne veruju Liverpulu na "Emirejtsu", kvota na njega je ogromna, a mi smatramo da može postići bar jedan gol pošto odbrana Arsenala nije na prepoznatljivom nivou proteklih par nedelja.
