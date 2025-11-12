TIP ostali sportovi

SLAVILI SU U ISTANBULU: "Manekeni" dočekuju Asvel

Marko Milosavljević

12. 11. 2025. u 08:30

KOŠARKAŠI Milana će u desetom kolu Evrolige ugostiti Asvel.

СЛАВИЛИ СУ У ИСТАНБУЛУ: Манекени дочекују Асвел

Foto: Profimedia

"Manekeni" su loše otvorili sezonu, ali to nije ništa novo za njih, često vidimo njihov loš start na evrosceni.

Ipak, u prethodnom kolu ostvarili pobedu na gostujućem terenu, savladali su Anadolu Efes u Istanbulu rezultatom 93:97.

Zek Ledej i Ševon Šilds su odveli svoj tim do pobede, kombinovano su ubacili 49 poena.

Jako dobru ulogu imao je i Marko Gudurić koji je utakmicu završio sa 13 poena i 8 skokova.

Milano večeras dočekuje Asvel i naša procena je da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +160,5 (kvota 1,85)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću
Politika

0 31

JEZIVO: Hag doneo monstruoznu odluku o generalu Mladiću

MEĐUNARODNI mehanizam za krivične sudove (MMKS) odbacio je zahtev generala Ratka Mladića za dobijanje dozvole da izađe iz zatvora na sedam dana, kako bi prisustvovao pomenu članu porodice koji je nedavno preminuo, saopštila je danas potpredsednica MMKS-a Grasijela Gati Santana.

11. 11. 2025. u 17:50 >> 20:27

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće

BRITANIJA ZATEČENA: Najpoznatiji Englez im emitovao zašto su Srbi otporni na nedaće