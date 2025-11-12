SLAVILI SU U ISTANBULU: "Manekeni" dočekuju Asvel

KOŠARKAŠI Milana će u desetom kolu Evrolige ugostiti Asvel.

Foto: Profimedia

"Manekeni" su loše otvorili sezonu, ali to nije ništa novo za njih, često vidimo njihov loš start na evrosceni.

Ipak, u prethodnom kolu ostvarili pobedu na gostujućem terenu, savladali su Anadolu Efes u Istanbulu rezultatom 93:97.

Zek Ledej i Ševon Šilds su odveli svoj tim do pobede, kombinovano su ubacili 49 poena.

Jako dobru ulogu imao je i Marko Gudurić koji je utakmicu završio sa 13 poena i 8 skokova.

Milano večeras dočekuje Asvel i naša procena je da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +160,5 (kvota 1,85)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA