SLAVILI SU U ISTANBULU: "Manekeni" dočekuju Asvel
KOŠARKAŠI Milana će u desetom kolu Evrolige ugostiti Asvel.
"Manekeni" su loše otvorili sezonu, ali to nije ništa novo za njih, često vidimo njihov loš start na evrosceni.
Ipak, u prethodnom kolu ostvarili pobedu na gostujućem terenu, savladali su Anadolu Efes u Istanbulu rezultatom 93:97.
Zek Ledej i Ševon Šilds su odveli svoj tim do pobede, kombinovano su ubacili 49 poena.
Jako dobru ulogu imao je i Marko Gudurić koji je utakmicu završio sa 13 poena i 8 skokova.
Milano večeras dočekuje Asvel i naša procena je da će granica poena u ovom duelu biti prebačena.
NAŠ TIP: +160,5 (kvota 1,85)
