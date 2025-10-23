TIP ostali sportovi

POKAZALI SU KVALITET: Igrači Dubaija večeras igraju u Vilerbanu

Marko Milosavljević

23. 10. 2025. u 17:39

KOŠARKAŠI Dubaija će u šestom kolu Evrolige gostovati Asvelu

ПОКАЗАЛИ СУ КВАЛИТЕТ: Играчи Дубаија вечерас играју у Вилербану

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Jurica Golemac i njegovi izabranici su pokazali kvalitet u dosadašnjem delu takmičenja i jasno je da će predstavljati veliku pretnju kandidatima za plej-of.

Igrači Dubaija su nakon brejka u Istanbulu savladali i Barselonu pred svojim navijačima.

Najefikasniji u pobedi nad Kataloncima bio je Filip Petrušev sa 23 poena, Dvejn Bejkon je ubacio 20, dok su Dvejn Bejkon i Mekinli Rajt dodali po 11.

Ti iz Emirata danas igra u Vilerbanu i verujemo da će stići do još jednog trijumfa.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,73)

