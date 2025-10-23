POKAZALI SU KVALITET: Igrači Dubaija večeras igraju u Vilerbanu
KOŠARKAŠI Dubaija će u šestom kolu Evrolige gostovati Asvelu
Jurica Golemac i njegovi izabranici su pokazali kvalitet u dosadašnjem delu takmičenja i jasno je da će predstavljati veliku pretnju kandidatima za plej-of.
Igrači Dubaija su nakon brejka u Istanbulu savladali i Barselonu pred svojim navijačima.
Najefikasniji u pobedi nad Kataloncima bio je Filip Petrušev sa 23 poena, Dvejn Bejkon je ubacio 20, dok su Dvejn Bejkon i Mekinli Rajt dodali po 11.
Ti iz Emirata danas igra u Vilerbanu i verujemo da će stići do još jednog trijumfa.
NAŠ TIP: 2 (kvota 1,73)
