POKAZALI SU KVALITET: Igrači Dubaija večeras igraju u Vilerbanu

KOŠARKAŠI Dubaija će u šestom kolu Evrolige gostovati Asvelu

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Jurica Golemac i njegovi izabranici su pokazali kvalitet u dosadašnjem delu takmičenja i jasno je da će predstavljati veliku pretnju kandidatima za plej-of.

Igrači Dubaija su nakon brejka u Istanbulu savladali i Barselonu pred svojim navijačima.

Najefikasniji u pobedi nad Kataloncima bio je Filip Petrušev sa 23 poena, Dvejn Bejkon je ubacio 20, dok su Dvejn Bejkon i Mekinli Rajt dodali po 11.

Ti iz Emirata danas igra u Vilerbanu i verujemo da će stići do još jednog trijumfa.

NAŠ TIP: 2 (kvota 1,73)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA