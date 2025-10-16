SRBIN JE DOBRO OTVORIO TURNIR: Miša juri drugu pobedu

MIOMIR Kecmanović i Aleksandre Miler će se sastati u drugom kolu Stokholma.

FOTO: Tanjug/AP

Srpski teniser je dobro otvorio turnir u Švedskoj, bez previše problema je eliminisao Aleksandrea Milera.

Francuz je prepustio samo pet gemova, a posao je završio za svega 83 minuta igre.

Kecmanović je dva puta izgubio svoj servis, ali je čak šest puta protivniku oduzeo isti.

Kecmanović i Ečeveri su se dva puta saastali dva puta do sadai obojici je pripao po jedan trijumf.

Verujemo da će Miša danas biti na visini zadatka.

