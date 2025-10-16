SRBIN JE DOBRO OTVORIO TURNIR: Miša juri drugu pobedu
MIOMIR Kecmanović i Aleksandre Miler će se sastati u drugom kolu Stokholma.
Srpski teniser je dobro otvorio turnir u Švedskoj, bez previše problema je eliminisao Aleksandrea Milera.
Francuz je prepustio samo pet gemova, a posao je završio za svega 83 minuta igre.
Kecmanović je dva puta izgubio svoj servis, ali je čak šest puta protivniku oduzeo isti.
Kecmanović i Ečeveri su se dva puta saastali dva puta do sadai obojici je pripao po jedan trijumf.
Verujemo da će Miša danas biti na visini zadatka.
NAŠ TIP: Ečeveri - Kecmanović 2 (kvota 1,57)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
RUS NE BLISTA: Moskovljanin je bio slobodan u prvom kolu
16. 10. 2025. u 11:58
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
16. 10. 2025. u 11:39
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
16. 10. 2025. u 07:25
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
16. 10. 2025. u 07:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)