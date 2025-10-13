U ŠANGAJU JE PREKINUO CRNI NIZ: Holanđanin želi trijumf u Švedskoj

TALON GRIKSPOR i Džejkob Firnli će se sastati u prvom kolu Stokholma.

FOTO: Tanjug/AP

Za Holanđanina je najbitnije da je prekinuo niz od sedam poraza, to je učini prošle nedelje na turniru u Šangaju.

U prvom kolu mastersa je bio slobodan, a zatim je eliminisao Džensona Bruksbija nakon tri odigrana seta.

Dva dana kasnije pružio je dobar otpor Janiku Sineru koji je zbog povrede morao da mu preda meč. Poslednji meč na turniru odigrao je protiv Valentina Vešeroa.

Verujemoda će savladati Džejkoba Firnlija.

NAŠ TIP: Grikspor - Firnli 1 (kvota 1,43)

