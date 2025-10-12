TIM IZ EMIRATA ODRAĐUJE POSAO: Dubai ima dosta problema na gostovanjima

KOŠARKAŠI Dubaija će u drugom kolu ABA lige gostovati Splitu.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Dubai ima dobar sastav, ali definitivno se vidi da će imati velikih problema na gostujućem terenu.

Na svom parketu će biti efikasni, ali da li je to dovoljno da se napravi dobar rezultat na evrosceni.

U poslednjem kolu su pretrpeli poraz u Pireju, bolji od njih bio je Olimpijakos rezultatom 86:67.

Ipak, u regionalnom šampionatu će uglavnom rutinski odrađivati posao.

Verujemo da će oni i Borac odigrati brzu i efikasnu utakmicu.

NAŠ TIP: +165,5 (kvota 1,85)

