VEZAO JE DESET PORAZA: Španac želi da konačno prekine niz

BERNABE Zapata Miralješ i Luka Pavlović će se sastati u prvom kolu Valensije.

Foto: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Španac je odrastao na šljaci i tokom karijere je najbolje rezultate pravio upravo na sporoj podloz.

Benabe voli da igra sa osnovne linije, fizički je dobro spreman, ali je imao dosta problema sa povredama.

Trenutno je u katastrofalnoj formi, vezao je deset poraza ali sada ima priliku da prekine crni niz.

Verujemo da će to i učiniti.

NAŠ TIP: Zapata Miralješ - Pavlović 1 (kvota 2,22)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA