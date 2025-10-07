VEZAO JE DESET PORAZA: Španac želi da konačno prekine niz
BERNABE Zapata Miralješ i Luka Pavlović će se sastati u prvom kolu Valensije.
Španac je odrastao na šljaci i tokom karijere je najbolje rezultate pravio upravo na sporoj podloz.
Benabe voli da igra sa osnovne linije, fizički je dobro spreman, ali je imao dosta problema sa povredama.
Trenutno je u katastrofalnoj formi, vezao je deset poraza ali sada ima priliku da prekine crni niz.
Verujemo da će to i učiniti.
NAŠ TIP: Zapata Miralješ - Pavlović 1 (kvota 2,22)
