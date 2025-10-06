TIP ostali sportovi

ABA LIGA: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

06. 10. 2025. u 14:25

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

FOTO: M. Vukadinović

Ponedeljak

18.00 Dilan Osetkovski +9,5 (1,85)

20.00 Tajson Karter +12,5 (1,92)

20.00 Ebuka Izundu +9,5 (1,85)

Kvota: 6,57

