"PENZIJE ĆE I OVE GODINE ZNAČAJNO DA RASTU" Vučić: Moramo nešto da uradimo za penzionere koji imaju najniža primanja
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić najavio je u Sevojnu, gde je organizovano druženje sa penzionerima iz tog kraja, da će penzije i ove godine značajno da rastu.
- Hoću da vam kažem nekoliko stvari, za koje mislim da su važne. Prvo, penzije će i ove godine ponovo i značajno da rastu! To vam garantujem, i mislim da je to važno. Pod dva, imamo jedan problem koji me muči, i tražio sam predloge rešenja od ljudi iz PIO fonda, da vidim šta će oni da predlože. Moramo nešto da uradimo za penzionere koji imaju najniže penzije. Moramo za njih da uradimo nešto, jer ja mislim kada pogledam i svoje roditelje, koji imaju veoma visoke penzije, nije samo njihova zasluga, a uz svo poštovanje za rad i trud koji su uložili. Ali moramo videti kako da pomognemo penzionerima koji imaju tri, četiri ili pet puta manju penziju. Moj predlog je da dodatno i posebno povećanje obezbedimo za ljude koji imaju niže penzije, ispod 45 hiljada - rekao je predsednik.
"DO BEOGRADA ZA SAT I PO" Vučić: Gradiće se brza saobraćajnica od Požege do Užica
16. 03. 2026. u 14:20
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
