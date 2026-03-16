TATA, IZVINI, ALI NE MOGU! Momak sa Kosova otkrio zbog čega je odjavio Srbiju

JUGOSLAVIJA je bila rasadnik košarkaških talenata. Od Vardara do Triglava su stasale takve ale da se i decenijama kasnije priča o njima i njihovim podvizima.

Jedan od onih koga se svi sećaju, a naročito navijači Crvene zvezde je i Zufer Avdija. A njegov sin Deni je nedavno postao prvi Izraelac koji je nastupao na NBA Ol-star utakmici, a malo je falilo da ne predstavlja ovu zemlju.

Kao što je poznato, Avdija ima srpsko poreklo, odnosno njegov otac Zufer - bivši košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije - rođen je 1959. godine u Prištini i insitirao je da Deni igra za Srbiju.

Videli smo da je Deni Avdija kada je izabran na NBA draftu ponosno poneo i srpsku zastavu na reveru, kao i izraelsku, ali kod njega nijednog trenutka nije bilo dvoumljenja - samo Izrael u kom je rođen je bio opcija.

Zufer Avdija je u intervjuu za izraelski "Sport 5" koji je dao povodom Denijevog izbora na Ol-staru upitan i da li je Srbija imala čemu da se nada i otkrio je da bi danas nosio dres "orlova" - samo da se on pitao. Međutim, sin je imao druge želje i planove i to je poštovao.

- Ja sam želeo da to bude Srbija, jer sam mislio da će reprezentacija Srbije igrati na svetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama, na značajnijim takmičenjima i želeo sam da on to doživi", rekao je Zufer Avdija koji je poreklom sa Kosova i Metohije.

A sada je o tome pričao i sam Deni, nakon meča Filadelfije i Portlanda na kojem je njegov tim poražen 109:103, a Avdija je ubacio 25 poena, imao devet skokova i šest asistencija.

Naime, novinare je zanimalo da li bi Deni možda promenio odluku i zaigrao za Srbiju sa Nikolom Jokićem.

- Srbija je sjajan tim,imaju sjajne igrače sigurno bih se uklopio, ali odrastao sam u Izraelu, cela porodica mi je tamo... Volim Srbiju, volim da gledam kako igraju, više puta sam bio tamo, imam tamo porodicu, ali sam odabrao Izrael jer sam tamo odrastao - rekao je Avdija posle meča Darku Dželetoviću i dodao:

Deni Avdija answering my question about him switching to play for Serbian NT while Nikola Jokić is still in his prime, something Deni's father Zufer,who was @kkcrvenazvezda captain & Yugoslav NT player in the 80's would have liked him to do:



- Znate, kad sam imao 16 godina bio sam drugačiji igrač, nisam mislio da mogu da igram na ovom nivou. Ispostavilo se da mogu, sada je kasno, ali sam srećan zbog svojih izbora", naglasio je Avdija.

Bivši košarkaš Makabija i Vašingtona igra sezonu života u NBA ligi i prosečno ove sezone beleži 24,1 poena, 6,9 skokova i 6,7 asistencija u dresu Portlanda. Ima samo 25 godina, a zanimljivo je i to da je na NBA draftu pre šest godina uz izraelsku Avdija nosio i srpsku zastavu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

