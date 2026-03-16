SVETSKI SKANDAL! Čuveni Hrvat izbačen iz tenisa, otkriveno da je godinama varao i pomagao drugima da to rade!

Najnovije vesti iz tenisa su šokantne.

"Novosti" vam u celosti prenose saopštenje Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA), a u njemu se navodi kako je čuveni Australijanac hrvatskog porekla, Marinko Matošević (inače rođen u Bosni, u Jajcu, od oca Branka i majke Ljubice", suspendovan iz "belog sporta":

"Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) danas može da potvrdi da je australijski teniski trener i bivši profesionalni igrač Marinko Matošević suspendovan na period od četiri godine u skladu sa Programom za borbu protiv dopinga u tenisu (TADP).

Nezavisni tribunal je utvrdio da je Matošević počinio pet kršenja antidoping pravila između 2018. i 2020. godine, uključujući korišćenje zabranjene metode putem krvnog dopinga (dok je bio aktivan igrač) i omogućavanje drugom igraču da koristi krvni doping, davanje saveta drugim igračima o tome kako da izbegnu pozitivne testove, kao i upotrebu i posedovanje zabranjene supstance klenbuterol.

Matošević je negirao sve optužbe tokom celog procesa, sve dok nije priznao krvni doping u medijima, neposredno pre zakazanog ročišta.

O optužbama koje se odnose na savetovanje drugih igrača, predsednik nezavisnog tribunala Majkl Heron rekao je da su Matoševićeve radnje „otišle daleko dalje od pasivnog udruživanja i predstavljaju namerno učešće“ u suprotnosti sa TADP-om, i da njegovo „ponašanje udara po integritetu antidoping okvira“.

Tribunal je takođe odbacio Matoševićeve javne tvrdnje u vezi sa integritetom istražnog procesa ITIA kao neosnovane, i istakao da je ITIA „postupala u okviru ovlašćenja koje joj je dao TADP“.

Proces

Istrage ITIA su 2024. godine otkrile ubedljive dokaze o potencijalnom kršenju pravila od strane Matoševića. Dana 15. maja 2025. godine, ITIA ga je formalno optužila. On je negirao optužbe, pa je slučaj upućen nezavisnom tribunalu radi utvrđivanja odgovornosti i sankcija.

Ročište je zakazano putem video konferencije za 9. februar 2026. godine. U nedeljama koje su prethodile ročištu, Matošević je prestao da učestvuje u arbitražnom procesu, pre nego što je izdao saopštenje putem medija, priznajući jednu optužbu za doping krvi. Matošević je odlučio da ne prisustvuje ročištu uprkos višestrukim obaveštenjima, a ročište je održano kako je zakazano.

Dana 16. marta 2026. godine, nezavisni tribunal kojim je predsedavao Majkl Heron potvrdio je gore navedene optužbe, izdajući Matoševiću četvorogodišnju suspenziju, koja je stupila na snagu od datuma pisane odluke. Jedna jedina optužba za posedovanje i upotrebu klenbuterola pre 2020. godine odbačena je od strane nezavisnog suda zbog nedostatka dokaza, iako je navedeno da je verovatna.

Matoševićevi rezultati i novčane nagrade sa ATP čelendžer turnira u Morelosu i Indijan Velsu u februaru 2018. godine, otprilike u vreme kršenja pravila o dopingu krvi, takođe su poništeni.

Matoševićeva suspenzija će se završiti 15. marta 2030. godine, pod uslovom da se vrati preostali novčani iznos od nagrade.

Tokom perioda zabrane, Matoševiću je zabranjeno da igra, trenira ili prisustvuje bilo kom teniskom događaju ili aktivnosti koju su odobrili ili sankcionisali članovi ITIA (ATP, ITF, VTA, Tenis Australije, Francuska teniska federacija, Vimbldon i Teniski savez SAD) ili bilo koje nacionalno udruženje ili njegovi članski klubovi, profesionalne lige ili međunarodni ili nacionalni događaji povezani sa VADA.

Matošević ne sme da trenira ili radi sa bilo kojim igračem u bilo kom kontekstu prema pravilima zabranjenih udruženja.

Kompletna pisana odluka biće dostupna što je pre moguće, nakon što se izvrše redakcije kako bi se sačuvala anonimnost povezanih osoba i poverljivost paralelnih istraga.

ITIA je nezavisno telo koje su osnovali finansijeri tenisa radi promocije, podsticanja, unapređenja i zaštite integriteta profesionalnih teniskih događaja širom sveta", zaključuje se u saopštenju.

