Fudbal

HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo je čovek koji je nastupao za Jugoslaviju na Svetskom prvenstvu u dva različita sporta

Новости онлине

17. 03. 2026. u 09:30

TUŽAN dan za Hrvatsku i region!

ХРВАТСКА ЗАВИЈЕНА У ЦРНО! Преминуо је човек који је наступао за Југославију на Светском првенству у два различита спорта

Paul Swinney / Alamy / Alamy / Profimedia

Poznati hrvatski vaterpolista Dubravko Šimenc je objavio da njegov otac Zlatko preminuo u noći sa ponedeljka na utorak. A tata Šimenc je bio poseban sportista, reprezentativac u dva timska sporta - rukometu i vaterpolu. Igrao je 101 put za vaterpolo reprezentaciju bivše SFRJ i 25 puta za rukometnu reprezentaciju. Uspeo je jer se u to vreme rukomet igrao zimi, a vaterpolo leti.

Foto: Profimedia

 

Zlatko Šimenc je bio član vaterpolo reprezentacije koja je osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, a osvojio je i dve srebrne medalje na svetskim prvenstvima (1958. i 1962.) i jednu svetsku bronzu (1966.). Takođe je igrao na dva svetska prvenstva u rukometu, 1958. i 1961. godine. Kao igrač Akademskog vaterpolo kluba Mladost, Zlatko je bio četvorostruki evropski klupski šampion i bio je trener svog matičnog kluba od 1972. do 1975. godine, kada je osvojio Kup pobednika kupova, a zatim i prvo izdanje Superkupa kada su on i njegov tim Mladosti pobedili aktuelnog evropskog šampiona Partizan.

Nakon što je završio igračku, a zatim i trenersku karijeru, popularni Ćos je ostao da se bavi sportom pre svega kao profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, tada poznatom kao DIF. Profesor Šimenc je bio jedinstven i po tome što je predavao dva predmeta - vaterpolo i rukomet.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Ostali sportovi

0 8

16. 03. 2026. u 17:52

Ostali sportovi

0 17

16. 03. 2026. u 12:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
