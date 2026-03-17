HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo je čovek koji je nastupao za Jugoslaviju na Svetskom prvenstvu u dva različita sporta
TUŽAN dan za Hrvatsku i region!
Poznati hrvatski vaterpolista Dubravko Šimenc je objavio da njegov otac Zlatko preminuo u noći sa ponedeljka na utorak. A tata Šimenc je bio poseban sportista, reprezentativac u dva timska sporta - rukometu i vaterpolu. Igrao je 101 put za vaterpolo reprezentaciju bivše SFRJ i 25 puta za rukometnu reprezentaciju. Uspeo je jer se u to vreme rukomet igrao zimi, a vaterpolo leti.
Zlatko Šimenc je bio član vaterpolo reprezentacije koja je osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Tokiju, a osvojio je i dve srebrne medalje na svetskim prvenstvima (1958. i 1962.) i jednu svetsku bronzu (1966.). Takođe je igrao na dva svetska prvenstva u rukometu, 1958. i 1961. godine. Kao igrač Akademskog vaterpolo kluba Mladost, Zlatko je bio četvorostruki evropski klupski šampion i bio je trener svog matičnog kluba od 1972. do 1975. godine, kada je osvojio Kup pobednika kupova, a zatim i prvo izdanje Superkupa kada su on i njegov tim Mladosti pobedili aktuelnog evropskog šampiona Partizan.
Nakon što je završio igračku, a zatim i trenersku karijeru, popularni Ćos je ostao da se bavi sportom pre svega kao profesor na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, tada poznatom kao DIF. Profesor Šimenc je bio jedinstven i po tome što je predavao dva predmeta - vaterpolo i rukomet.
