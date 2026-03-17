KNJAŽEVAC – TURISTIČKI BISER NA ISTOKU SRBIJE
PREMA podacima Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije, Knjaževac poslednjih godina obara turističke rekorde.
Tako je opštinu u 2024. posetilo 7.067 stranih turista, što je najveći broj dolazaka stranih turista u istoriji, a prošle godine Knjaževac beleži za trećinu više noćenja nego godinu dana ranije.
Ušuškan u podnožju Stare planine, Tupižnice i Tresibabe, u skutima Svršiljškog, Trgoviškog i Belog Timoka, sa autentičnim duhom istorije i tradicije i šarmom varošice koja neguje gostoljubivost, pitomost i ljubaznost, u Knjaževcu ste uvek kao kod kuće. I sve vam je blizu i nadohvat ruke, od skijanja na Staroj planini i kupanja u termalnoj vodi Rgoške banjice, do uživanja u živopisnim selima, a sve to začinjeno probranim vinima iz knjaževačkog vinogorja i ukusnim specijalitetima pripremljenim po starim receptima.
Nekada su Knjaževac zvali „mali Pariz“ zbog brojnih kafana u kojima se odvijao društveni život, ali i „mala Venecija“ zbog velikog broja mostova pod kojima su u vožnji čamcima uživali ugledni varošani. Pre nekoliko godina je ova tradicija obnovljena, pa je vožnja Timokom u centru grada jedna od turističkih atrakcija.
Lek za dušu i telo
Rgoška banja nalazi se na obali Svrljiškog Timoka, u ataru sela Rgošta, samo pet kilometara od Knjaževca. Ostaci nekadašnjeg rimskog kupatila svedoče da su se u njenim vodama kupali i rimski legionari, a o lekovitim svojstvima izvorišta na Banjici pisao je još 1864. godine čuveni putopisac Feliks Kanic. Na vodonosnom rasedu, dužine oko 800 m, izbija čitav niz izvora, a nekoliko njih formiralo je prirodno jezero u kojem kupača ima i zimi i leti jer je temperatura vode konstantna oko 28 ºC.
Na Banjici, tik uz plažu, otvoren je savremeni rehabilitacioni i velnes centar sa prostorom za fizikalnu i hidromasažnu terapiju, tuševima, saunom i parnim kupatilom. Objekat je projektovan u duhu savremene arhitekture a od otvaranja pre nekoliko meseci posetilo ga je više od 5.000 gostiju. Zdravstvena inspekcija je dala saglasnost kako bi centar mogao ući u sistem zdravstvene zaštite, što znači da će i pacijenti sa uputima moći da koriste najsavremenije aparate za lečenje.
Vodom sa termalnog izvora napaja se sportsko-rekreativni kompleks Banjica, koji se sastoji od olimpijskog bazena, dečijeg mini akva parka, mini terena za razne sportove, restorana.
- Cilj lokalne samouprave je da Banjica postane snažan turistički centar, koji će živeti od banjskog turizma, a sadržaji će biti dodatno obogaćeni izgradnjom modernog akva-parka što će biti jedna od najvećih i najznačajnijih investicija za budući razvoj opštine - kaže Milan Đokić, predsednik opštine Knjaževac.
Krov Srbije – adrenalin i zabava!
Najviši vrh centralne Srbije je Midžor (2.169m) u blizini Knjaževca, zbog čega se Stara planina naziva i “Krov Srbije”. Za opštinu Knjaževac predstavlja primarni resurs i okosnicu razvoja turizma, jer je Stara planina podjednako atraktivna tokom čitave godine.
Stara planina je najmlađi skijaški centar, a na lokaciji “Jabučko ravnište” nalazi se prva gondola u Srbiji, koja prevozi skijaše od hotela u dalji sistem žičara i uređenih staza, ukupne dužine 13 km. Za ljubitelje ekstremnih sportova postoji staza za slobodnu vožnju, a za najmlađe skijaše i bordere poligon za obuku.
U letnjim mesecima posetioci mogu da planinare, šetaju, jašu konje, voze bicikl, posmatraju ptice i leptire, pecaju u planinskim brzacima, beru samoniklo bilje ili jednostavno da uživaju u čistom vazduhu i suncu na “Plaži”, kafiću koji pruža jedan od najlepših panoramskih pogleda u Srbiji.
Osim u hotelu “Stara planina”, turisti mogu odsesti u renoviranom Planinarskom domu i u brojnim seoskim domaćinstvima na obroncima planine, u kojima ima oko dve hiljade ležajeva.
Prelepa sela kao turistički adut
Sa svojih 85 sela Knjaževac je jedna od najvećih opština u Srbiji, a u mnogima od njih su renovirane stare kuće i registrovane za bavljenje turizmom. Najviše ih je na Staroj planini, u selima: Kalna, Ćuštica, Crni Vrh, Balta Berilovac, Vrtovac i drugim, gde u domaćoj radinosti ima više od 2.000 ležajeva.
Opština Knjaževac je jedina na istoku Srbije koja već nekoliko godina finansijski podstiče razvoj seoskog turizma a odobrena sredstva zavise od smeštajnih kapaciteta i veličine projekta.
Osim konkretne novčane podrške tu su i projekti koji se sprovode na unapređenju infrastrukture.
Staroplaninska sela posetiocima, osim netaknute prirode, nude i sačuvano kulturno nasleđe, od narodnih običaja i objekata narodnog graditeljstva do muzeja i sakralnih objekata. U Balta Berilovcu postoji Muzej školstva, a ovo selo, zajedno sa Vrtovcem, domaćin je manifestacije “Molitva pod Midžorom”. Molitva, đurđevdanski obred, predstavlja element nematerijalnog kulturnog nasleđa i od 2012. godine je u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Za negovanje tradicije, poput manifestacije „Molitva pod Midžorom“, Knjaževac je 2014. godine dobio zvanje „Izuzetna destinacija Evrope“.
Uživanje za sva čula
U nabrajanju razloga zbog kojih je Knjaževac nezaobilazna turistička destinacija na mapi Srbije, visoko mesto zauzimaju gastronomski specijaliteti i vrhunsko vino a Knjaževčani, kao pravi domaćini, neće vas pustiti da krenete dok sve ne probate.
Tradicionalna jela pripremaju se po receptima starih domaćica, često na otvorenoj vatri ili ispod sača. Dobru hranu valja zaliti i dobrim vinom, a ovde se proizvodi odvajkada, o čemu svedoči kip boga Dinoisa pronađen na Timacum Minusu. Premium i stona vina, crvena i bela, iz knjaževačkog vinogorja izvoze se širom sveta, a najbolja se mogu degustirati u vinarijama u okolini grada.
Osim titule „Izuzetna destinacija Evrope“, Knjaževac s ponosom nosi i priznanje „Brand Leader Award“, kao i nagradu „Turistički cvet“, koja se dodeljuje za doprinos u razvoju turizma Srbije.
