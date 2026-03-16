VEĆE PENZIJE OD 1. JULA 2026. GODINE: Dobra vest za sve koji žive ovde
OD 1. jula 2026. zakonske penzije u Nemačkoj biće povećane za 4,24 odsto, saopštilo je nemačko Savezno ministarstvo rada i socijalnih pitanja. Ovo povećanje je veće nego što se očekivalo krajem prošle godine, kada su prognoze govorile o rastu od oko 3,73 odsto.
Razlog za veće povećanje leži u snažnom rastu plata u Nemačkoj tokom 2025. godine. Kako se visina penzija u Nemačkoj usklađuje sa kretanjem plata, penzioneri direktno imaju korist od ekonomskog rasta.
Prema procenama ministarstva, takozvana standardna penzija – koja se odnosi na osobu sa 45 godina radnog staža i prosečnom platom – biće veća za oko 77,85 evra mesečno.
Važno je naglasiti da su svi iznosi obračunati u bruto iznosu. Nakon odbitka doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje za negu, iznos koji će penzioneri stvarno dobiti na račun biće nešto manji.
Istovremeno, nemačka vlada je kroz „Penzijski paket 2025“ obezbedila dodatnu sigurnost za budućnost penzionog sistema. Ovim paketom je propisano da minimalni nivo penzija ne sme pasti ispod 48 odsto prosečne plate sve do 2031. godine, što bi trebalo da obezbedi stabilnost sistema bez obzira na ekonomske promene.
Ovo je ujedno četvrto povećanje penzija veće od četiri odsto u poslednjih pet godina. Povećanje će zvanično stupiti na snagu 1. jula 2026. godine, nakon formalne saglasnosti nemačkog kabineta i Bundesrata.
(Fenix)
14. 03. 2026. u 16:16
14. 03. 2026. u 11:53
13. 03. 2026. u 17:53
13. 03. 2026. u 10:19
Komentari (0)