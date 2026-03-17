SRBI, IZVINTE, BOSANCI, ZBOGOM! Fudbaler Štutgarta izabrao skroz treću reprezentaciju

RAZOČARAVAJUĆE vesti stižu iz Nemačke!

Talentovani vezni igrač Mirza Ćatović pozvan je u nemačku reprezentaciju do 19 godina. Njega je pozvao selektor Kristijan Vorns za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, koje Nemci igraju protiv Švedske, Grčke i Austrije.

Inače, s obzirom na to da je rođen u Tutinu, i Srbija je "bacila oko" na talentovanog fudbalera. Trener Orlića Gordan Petrić želeo je da ga dovede u svoj tim, ali od toga nažalost nije bilo ništa.

Ćatovića je želeo i Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Nuđeno mu je da igra za Zmajeve, ali je on odbio i jasno stavio do znanja da čeka poziv iz Nemačke, koji je sada stigao. Debitovaće za selekciju do 19 godina u kvalifikacijama, osim ako se ne dogode neke nepredviđene okolnosti.

Ćatović se smatra modernim veznim igračem. Defanzivni vezni igrač, visok 190 centimetara, poseduje ogromnu fizičku snagu, dobar pregled igre i dobru tehniku. Ogroman je talenat i smatra se jednim od najvećih talenata.

Štutgart u Ćatoviću u bliskoj budućnosti vidi igrača za prvi tim. Njegov razvoj se pažljivo prati, a već je standardan u trećeligaškom takmičenju, što govori o poverenju trenera u njegove sposobnosti.

U Nemačkoj je posebno cenjen zbog svoje taktičke discipline i spremnosti da obavi čak i "prljave" zadatke na terenu, što nije često slučaj sa tako mladim veznim igračima.

Pored fudbalske infrastrukture i uslova za rad, Nemačka mu nudi i jasan razvojni put od omladinskih selekcija do A tima. Još je rano prognozirati da li će Ćatović jednog dana igrati za seniorsku reprezentaciju Nemačke.

Međutim, prvi korak je napravljen, a njegovi nastupi u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo biće prilika da dodatno podigne svoju cenu i nametne se trenerskom štabu. Ako nastavi istim tempom, nije isključeno da će u narednim godinama postati jedno od prepoznatljivih imena na evropskoj fudbalskoj sceni.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

