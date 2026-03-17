UZBUNA NA BALKANU, HITNO PODIGNUTI BORBENI AVIONI: Izvršen udar u ranu zoru, hitne službe na licu mesta (FOTO)

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su delovi dronova pali u oblasti Plauru, u okrugu Tulča, nakon što su ruske snage izvele napade na Ukrajinu u blizini rečne granice sa Rumunijom.

Prema saopštenju tog ministarstva, incident se dogodio rano jutros kada su ruske snage izvele novu seriju napada dronova na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, preneo je portal "Digi24".

Un nou atac cu drone al forțelor ruse a avut loc în această dimineață în Ucraina, în apropierea graniței cu România, în zona județului Tulcea.https://t.co/jmDmJGtk9f — Euronews Romania (@euronewsro) March 17, 2026

Dva aviona F-16 rumunskog vazduhoplovstva poletela su sa 86. baze u Feteštiju radi borbene službe Vazduhoplovne policije.

Delovi dronova pali su na teritoriju Rumunije u Plauru, a istraživački tim je odmah započeo provere na terenu.

Do sada precizno područje udara nije identifikovano, a pretrage će se nastaviti kako se vidljivost bude poboljšavala.

(Tanjug)