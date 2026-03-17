UZBUNA NA BALKANU, HITNO PODIGNUTI BORBENI AVIONI: Izvršen udar u ranu zoru, hitne službe na licu mesta (FOTO)
Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su delovi dronova pali u oblasti Plauru, u okrugu Tulča, nakon što su ruske snage izvele napade na Ukrajinu u blizini rečne granice sa Rumunijom.
Prema saopštenju tog ministarstva, incident se dogodio rano jutros kada su ruske snage izvele novu seriju napada dronova na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, preneo je portal "Digi24".
Dva aviona F-16 rumunskog vazduhoplovstva poletela su sa 86. baze u Feteštiju radi borbene službe Vazduhoplovne policije.
Delovi dronova pali su na teritoriju Rumunije u Plauru, a istraživački tim je odmah započeo provere na terenu.
Do sada precizno područje udara nije identifikovano, a pretrage će se nastaviti kako se vidljivost bude poboljšavala.
(Tanjug)
