Svet

UZBUNA NA BALKANU, HITNO PODIGNUTI BORBENI AVIONI: Izvršen udar u ranu zoru, hitne službe na licu mesta (FOTO)

В.Н.

17. 03. 2026. u 10:03

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su delovi dronova pali u oblasti Plauru, u okrugu Tulča, nakon što su ruske snage izvele napade na Ukrajinu u blizini rečne granice sa Rumunijom.

УЗБУНА НА БАЛКАНУ, ХИТНО ПОДИГНУТИ БОРБЕНИ АВИОНИ: Извршен удар у рану зору, хитне службе на лицу места (ФОТО)

Foto: Profimedia

Prema saopštenju tog ministarstva, incident se dogodio rano jutros kada su ruske snage izvele novu seriju napada dronova na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, preneo je portal "Digi24".

Dva aviona F-16 rumunskog vazduhoplovstva poletela su sa 86. baze u Feteštiju radi borbene službe Vazduhoplovne policije.

Delovi dronova pali su na teritoriju Rumunije u Plauru, a istraživački tim je odmah započeo provere na terenu.

Do sada precizno područje udara nije identifikovano, a pretrage će se nastaviti kako se vidljivost bude poboljšavala.

(Tanjug)

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja.

16. 03. 2026. u 12:26

