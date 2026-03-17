18. dan rata na Bliskom istoku.

Izvršeni udari na američku ambasadu i vojnu bazu u Bagdadu

Iranske snage ponovo su napale američku ambasadu u Bagdadu, kao i bazu "Viktorija".

Tramp: Bez napada na Iran izbio bi nuklearni sukob i treći svetski rat

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je vojna operacija protiv Irana bila neophodna kako bi se sprečilo izbijanje nuklearnog sukoba koji bi mogao da preraste u treći svetski rat.

Evropa je poslala jasnu poruku Trampu: Sam reši svoje probleme

Ministri spoljnih poslova EU odbili su poziv Donalda Trampa za pomoć u osiguravanju Hormuškog tesnaca, smatrajući to američkim problemom u koji Evropa ne želi da se meša.

Laridžani pozvao muslimanske zemlje da preispitaju stav prema Iranu

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani pozvao je zemlje sa većinski mislimanskim stanovništvom da preispitaju svoj stav prema Iranu u jeku rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

U pismu napisanom na arapskom jeziku i upućenom u ponedeljak liderima muslimanskih država, Laridžani je pozvao te zemlje da razmisle o budućnosti islamskog sveta, preneo je CNN.

"Danas se sukob vodi između Amerike i Izraela sa jedne strane i snaga otpora sa druge", naveo je Laridžani, dodajući da Sjedinjene Američke Države "nisu lojalne nikome", dok je Izrael, kako je rekao, "njihov neprijatelj".

On je pozvao lidere muslimanskih zemalja da zastanu i razmisle o sopstvenoj poziciji i budućnosti regiona, navodeći da Iran daje "iskrene savete" i da ne želi dominaciju nad drugim državama.

Laridžani je naveo da je Iran izložen, kako je rekao, "američko-cionističkoj agresiji" čiji je cilj razbijanje zemlje, kao i da je razočaran ograničenom podrškom država sa muslimanskom većinom tokom aktuelne krize.

Uprkos napadima, on tvrdi da je iranski narod pokazao snažan nacionalni i islamski otpor.

Pismo je upućeno u trenutku kada su, prema ocenama CNN-a, pojedine muslimanske zemlje, među kojima su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar i Bahrein, osudile iranske udare na njihovoj teritoriji od početka sukoba pre više od dve nedelje.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim u znak odmazde pokrenuo masovne udare na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

CNN: Eksplozija u blizini američke ambasade u Bagdadu tokom napada dronovima



Eksplozija se dogodila u blizini kompleksa američke ambasade u Bagdadu nakon čega su sistemi protivvazdušne odbrane dejstvovali na projektil, pokazali su snimci koje je geolocirao CNN.

Na video-materijalu vide se tragovi protivvazdušnih projektila i eksplozija u vazduhu koja odgovara presretanju mete, dok drugi snimak prikazuje objekat nalik dronu koji udara u područje nedaleko od ambasade, nakon čega se čuje snažna detonacija.

Prema navodima bezbednosnog zvaničnika, dva drona su već pogodila kompleks ambasade tokom napada u subotu, a snimci prikazuju dim i plamen iz objekta u blizini.

Portparol vrhovnog komandanta iračkih oružanih snaga, Sabah al-Numan je rekao da su "neopravdani napadi" ponovljeni na više vitalnih objekata, uključujući ambasadu, naftno polje Madžnun i hotel Al-Rašid Internašonal.