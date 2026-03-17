"BIĆE USKORO" Trampova obrnuta logika na koju smo već navikli - Bez napada na Iran izbio bi nuklearni sukob i treći svetski rat

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je vojna operacija protiv Irana bila neophodna kako bi se sprečilo izbijanje nuklearnog sukoba koji bi mogao da preraste u treći svetski rat.

- Da nismo započeli vojne operacije protiv Irana, izbio bi nuklearni rat koji bi eskalirao u treći svetski rat - rekao je Tramp, preneo je Bi-Bi-Si.

Američki predsednik je ponovo kritikovao nuklearni sporazum sa Iranom, navodeći da je njegova odluka da ga ukine sprečila Teheran da razvije nuklearno oružje.

Tramp je dodao da su američke snage nanele Iranu "veliku štetu" tokom samo dve nedelje operacija.

- Ono što smo uradili bilo je u interesu celog sveta - rekao je on.

Upitan da li rat može da se završi do kraja nedelje, s obzirom da je naveo da je iranska vojska "uništena", Tramp je odgovorio potvrdno, a zatim precizirao da će zapravo "biti uskoro".

(Sputnjik)

