Svet

"BIĆE USKORO" Trampova obrnuta logika na koju smo već navikli - Bez napada na Iran izbio bi nuklearni sukob i treći svetski rat

В.Н.

17. 03. 2026. u 08:17

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je vojna operacija protiv Irana bila neophodna kako bi se sprečilo izbijanje nuklearnog sukoba koji bi mogao da preraste u treći svetski rat.

БИЋЕ УСКОРО Трампова обрнута логика на коју смо већ навикли - Без напада на Иран избио би нуклеарни сукоб и трећи светски рат

Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Da nismo započeli vojne operacije protiv Irana, izbio bi nuklearni rat koji bi eskalirao u treći svetski rat - rekao je Tramp, preneo je Bi-Bi-Si.

Američki predsednik je ponovo kritikovao nuklearni sporazum sa Iranom, navodeći da je njegova odluka da ga ukine sprečila Teheran da razvije nuklearno oružje.

Tramp je dodao da su američke snage nanele Iranu "veliku štetu" tokom samo dve nedelje operacija.

- Ono što smo uradili bilo je u interesu celog sveta - rekao je on.

Upitan da li rat može da se završi do kraja nedelje, s obzirom da je naveo da je iranska vojska "uništena", Tramp je odgovorio potvrdno, a zatim precizirao da će zapravo "biti uskoro".

(Sputnjik)

HEROJI! Kada je saznao šta su uradili, Vladimir Putin je odmah uradio - OVO! Hoće i lično da ih vidi, što pre

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga oduševljen.

PLJUŠTE ČESTITKE: Slavlje u domu Nataše Bekvalac - pevačica podelila radosne vesti