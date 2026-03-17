OGLASIO SE NEMANJA RADONJIĆ! Brutalna poruka suspendovanog fudbalera Crvene zvezde (FOTO)
Prošlo je već mesec i po dana otkako je Nemanja Radonjić poslednji put osetio travu "Marakane",
Poslednji takmičarski nastup zabeležio je još krajem januara u remiju protiv Selte (1:1), kada je u igru ušao sa klupe i odigrao poslednjih pola sata. Iako se tada očekivalo da će brzonogi krilni napadač uhvatiti pravi ritam, usledio je hladan tuš za navijače.
Svega dve nedelje nakon te utakmice, Radonjić je napravio novi disciplinski prekršaj koji je primorao upravu i stručni štab na radikalan potez. Klub ga je suspendovao do daljnjeg, a kako vreme prolazi, sve je glasnije pitanje da li ćemo ga uopšte gledati u crveno-belom dresu do kraja tekuće šampionata. Kazna je jasna poruka da niko nije iznad klupske discipline, ali situacija sa jednim od najtalentovanijih igrača u timu ostaje "pat pozicija".
Ipak, uprkos tome što je trenutno sklonjen iz ekipe, Radonjić ne dozvoljava da administrativna rampa utiče na njegov odnos sa navijačima i emociju prema klubu. On je putem društvenih mreža stavio do znanja da mu je Zvezda i dalje na prvom mestu.
U svojoj poslednjoj objavi na Instagram storiju, koja je odmah privukla veliku pažnju javnosti, Radonjić je podelio fotografiju na kojoj ljubi grb na dresu uz kratku, ali snažnu poruku:
''Ljubav si mi jedina''.
Ovaj potez jasno govori da, bez obzira na profesionalne nesuglasice i trenutni status u ekipi, njegova privrženost klubu nije upitna. Ostaje da se vidi da li će ova javna ispovest ljubavi "otopliti" odnose na relaciji igrač–klub i omogućiti mu još jednu šansu da na terenu dokaže koliko vredi.
NAVIJAČI, OBRATITE PAŽNjU! Ovu poruku treba da čuje svako kome je Zvezda u srcu! (VIDEO)
16. 03. 2026. u 15:30
ČEKAJ, STANI! Svi su ih otpisali, ali Vulvsi nižu pobede i nisu odustali od opstanka u Premijer ligi!
TREĆI uzastopni ligaški trijumf fudbaleri Vulverhemptona pokušaće da ostvare na "Dži teku" gde će ih od 21.00 ugostiti Brentford.
16. 03. 2026. u 10:22
ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja.
16. 03. 2026. u 12:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
