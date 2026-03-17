Fudbal

OGLASIO SE NEMANJA RADONJIĆ! Brutalna poruka suspendovanog fudbalera Crvene zvezde (FOTO)

Новости онлине

17. 03. 2026. u 05:46

Prošlo je već mesec i po dana otkako je Nemanja Radonjić poslednji put osetio travu "Marakane",

ОГЛАСИО СЕ НЕМАЊА РАДОЊИЋ! Брутална порука суспендованог фудбалера Црвене звезде (ФОТО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Poslednji takmičarski nastup zabeležio je još krajem januara u remiju protiv Selte (1:1), kada je u igru ušao sa klupe i odigrao poslednjih pola sata. Iako se tada očekivalo da će brzonogi krilni napadač uhvatiti pravi ritam, usledio je hladan tuš za navijače.

Svega dve nedelje nakon te utakmice, Radonjić je napravio novi disciplinski prekršaj koji je primorao upravu i stručni štab na radikalan potez. Klub ga je suspendovao do daljnjeg, a kako vreme prolazi, sve je glasnije pitanje da li ćemo ga uopšte gledati u crveno-belom dresu do kraja tekuće šampionata. Kazna je jasna poruka da niko nije iznad klupske discipline, ali situacija sa jednim od najtalentovanijih igrača u timu ostaje "pat pozicija".

Ipak, uprkos tome što je trenutno sklonjen iz ekipe, Radonjić ne dozvoljava da administrativna rampa utiče na njegov odnos sa navijačima i emociju prema klubu. On je putem društvenih mreža stavio do znanja da mu je Zvezda i dalje na prvom mestu.

U svojoj poslednjoj objavi na Instagram storiju, koja je odmah privukla veliku pažnju javnosti, Radonjić je podelio fotografiju na kojoj ljubi grb na dresu uz kratku, ali snažnu poruku:

''Ljubav si mi jedina''.

Ovaj potez jasno govori da, bez obzira na profesionalne nesuglasice i trenutni status u ekipi, njegova privrženost klubu nije upitna. Ostaje da se vidi da li će ova javna ispovest ljubavi "otopliti" odnose na relaciji igrač–klub i omogućiti mu još jednu šansu da na terenu dokaže koliko vredi.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila
Ostali sportovi

0 13

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja.

16. 03. 2026. u 12:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI SKANDAL! Čuveni Hrvat izbačen iz tenisa, otkriveno da je godinama varao i pomagao drugima da to rade!

SVETSKI SKANDAL! Čuveni Hrvat izbačen iz tenisa, otkriveno da je godinama varao i pomagao drugima da to rade!