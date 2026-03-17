OGLASIO SE NEMANJA RADONJIĆ! Brutalna poruka suspendovanog fudbalera Crvene zvezde (FOTO)

Prošlo je već mesec i po dana otkako je Nemanja Radonjić poslednji put osetio travu "Marakane",

Poslednji takmičarski nastup zabeležio je još krajem januara u remiju protiv Selte (1:1), kada je u igru ušao sa klupe i odigrao poslednjih pola sata. Iako se tada očekivalo da će brzonogi krilni napadač uhvatiti pravi ritam, usledio je hladan tuš za navijače.

Svega dve nedelje nakon te utakmice, Radonjić je napravio novi disciplinski prekršaj koji je primorao upravu i stručni štab na radikalan potez. Klub ga je suspendovao do daljnjeg, a kako vreme prolazi, sve je glasnije pitanje da li ćemo ga uopšte gledati u crveno-belom dresu do kraja tekuće šampionata. Kazna je jasna poruka da niko nije iznad klupske discipline, ali situacija sa jednim od najtalentovanijih igrača u timu ostaje "pat pozicija".

Ipak, uprkos tome što je trenutno sklonjen iz ekipe, Radonjić ne dozvoljava da administrativna rampa utiče na njegov odnos sa navijačima i emociju prema klubu. On je putem društvenih mreža stavio do znanja da mu je Zvezda i dalje na prvom mestu.

U svojoj poslednjoj objavi na Instagram storiju, koja je odmah privukla veliku pažnju javnosti, Radonjić je podelio fotografiju na kojoj ljubi grb na dresu uz kratku, ali snažnu poruku:

''Ljubav si mi jedina''.

Ovaj potez jasno govori da, bez obzira na profesionalne nesuglasice i trenutni status u ekipi, njegova privrženost klubu nije upitna. Ostaje da se vidi da li će ova javna ispovest ljubavi "otopliti" odnose na relaciji igrač–klub i omogućiti mu još jednu šansu da na terenu dokaže koliko vredi.

