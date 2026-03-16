"NEMA NAZAD, IZA NAS JE SAMO SRBIJA" Vučićeva moćna poruka iz Bajine Bašte (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je juče Bajinu Baštu.

- Pre tačno godinu dana pokušali su spolja i iznutra da zadaju završni udarac državi Srbiji. Pokušali su da sruše našu Srbiju - kazao je Vučić.

Ističe da su se mnogi pre godinu dana spolja radovali muci srpskoj.

- Računali su da je gotovo sa uspešnom Srbijom, da će doći njihovi, poslušni. To je bio jedan od najtežih dana u mojoj profesionalnoj karijeri. Taj dan je značajan deo državnih struktura prešao na drugu stranu, uključujući delove policije. Samo junaci su hteli da štite Ustav zemlje i institucije. Neću zaboraviti hrabrost pukovnika Repca i mnogih drugih koji su hteli da sačuvaju Srbiju, ali, pre svega, neću zaboraviti vas, građane Srbije i one koji su bili u Pionirskom parku tog dana. Nepomično su gledali i stajali, ali nisu uzmicali - rekao je Vučić.

Kaže da su neki tog 15. marta hteli da Srbiju zaustave i vrate u prošlost.

- Nekoliko meseci kasnije su i upucali jednog našeg čoveka - naveo je on i podsetio na laži o zvučnom topu i preminulom dečaku iz Valjeva.

Kaže da se takvi lažovi ničega nisu libili.

- Znali smo da nemamo gde nazad. Iza nas je samo Srbija - rekao je on.

Podsetio je na pretnje njegovoj porodici i njegovim pristalicama.

- Svakog dana sebe teram da ne osećam ono što bi svako normalan prema takvima osećao. Arogancija, bahatost i osionost su njihovo srednje ime, ali moramo da im oprostimo, zato ću im uvek pružati ruku. Oni su naše sestre i braća, pametniji je uvek odgovorniji - rekao je on.

Uputio je građanima Bajine Bašte izvinjenje i rekao da je krivac zbog nezavršenih infrastrukturnih projekata.

- Dajem vam reč da ćemo do Vidovdana krenuti sa izgradnjom tunela ispod Kadinjače. Za samo 10-ak dana videćete mašine koje će da završe 24 kilometra ka Valjevu. To su ogromne stvari od strateškog značaja za Baštu. Vi ste vezani za Užice. Ali kad se uradi put ka Valjevu bićete bliže Beogradu. To će omogućiti mnogo više gostiju, niže transportne troškove. Kada uradimo tunel i obnovimo stari državni put, omogućiće kada vodite starije ljude u Zdravstveni centar Užice da stignete brže - rekao je on.

Kaže da je video da je na drugoj listi neko ko tvrdi da je srpski narod u Republici Srpskoj "zločinima došao do teritorije".

- Takvi predaju našoj deci i hteli bi da državu vode. Na vama je izbor, znate ko je uvek uz svoj narod, a ko je i uvek protiv njega - rekao je on.

Poručio je Zoranu Milanoviću da mu neće on odlučivati šta će da govori.

- Trudio sam se sve ove godine da čuvam nezavisnost i suverenitet naše države. Da mi donosimo važne odluke. Rekao je danas Milanović "Vučić da pazi šta govori". Vidite, nisu oni nama samo određivali sudbinu kako i šta bi u Srbiji trebalo da se dešava, ako se njima sviđa onda su Srbi dobri, ako ne onda su loši. Moje ime je Aleksandar Vučić i ja sam predsednik Srbije, neće mi predsednik Hrvatske određivati šta ću da govorim. Niti bilo ko drugi, ikada. Mi sa njima želimo i imaćemo mir. Želimo mnogo bolje odnose. Ali, ne žalim se ja zbog onog što oni govore. Nema gadosti i odvratnosti i prljave kampanje koju nisu vodili protiv mene i moje porodice i nikad se nisam žalio zbog toga niti zakukao i rekao "teško mi je". Ali ako ćete vi nama da govorite da pazimo šta radimo i govorimo, nećete. Vi dobro pazite šta radite, to je moja poruka vama, a to što govorite... Da sam znao da će toliko da im se dopadne jedna raketa, ranije bih je kupio. - poručio je on Zagrebu.

Oni mogu da imaju sve, da budu član NATO i da kupe šta hoće, a mi moramo da pitamo njih šta ćemo da kupimo, pitao je on

- Uvek ćemo da budemo snažni da možemo da odvratimo svakog ko bi da napadne Srbiju. Nikog ne napadamo, ali sebe znamo da čuvamo - tvrdi Vučić.

Srbin zna da sačuva i odbrani državu, zaključio je on.

- Moramo da sednemo za porodični sto i da se zajedno dogovorimo kako ćemo dalje. Kada smo ujedinjeni tada smo najjači i onda nam niko ne može ništa. Kad neko oseti da mu napadaju državu, on je brani po svaku cenu i zna kakko da je sačuva. Pogledajte samo koliko je teška atmosfera bila pre godinu dana. Sve to smo uspeli da odbranimo i sačuvamo zahvaljujući vama. I nikad nismo hteli da se svetimo. Pokušali su i da nam ubiju čoveka jednog, čuvara slobode, Milana Bogdanovića. Upucali su ga sa dva metka, preživeo je i on. Hrabar čovek, domaćin. Pokušali su da ga ubiju i nisu rekli "izvinite" - rekao je Vučić.

Samo zamislite kako će Bašta da izgleda kad uradimo tunel, poručio je.

- Ništa nije ni slično. To od '45. godine niko nije uradio. Ovo će biti najveća ulaganja u Bajinoj Bašti od 1945. godine. Ubedljivo najveća. Mi ne možemo da kažemo da volimo jednu generaciju više od druge. Kako ja da kažem da ću da obratim pažnju a svoju decu, a ne na svoje roditelje. Volim svaku baku i deku, svakog mladića i devojku u ovoj sali. Neću da pravim nikakvu podelu po tom pitanju. Želim da svakom pomognemo. Da radimo, i da se borimo više. Što se tiče izbora 29, u Bajinoj Bašti će biti teški izbori. Delimično mojom krivicom jer ja nisam uradio neke stvari. Ne brinite, oni neće uraditi ništa, oni samo žele fotelju. Ako nas pobede, mi ćemo da čestitamo isto veče i da pokažemo kako se razlikujemo od njih. A pre toga vas molim da u Bašti pobede odgovorni i ozbiljni ljudi. Izađite na izbore, glasajte po svojoj savesti. Ovo nema samo lokalni, već i nacionalni značaj. Na ovim izborima se odlučuje kojim putem Srbija ide. Glasate i za budućnost svojih roditelja, dece, braće i sestara, unučića. Gde god da izgubimo, reći će nam istog sekunda "mi najneodgovorniji dolazimo da preuzmemo vlast". Odgovornost i ozbiljnost je od ključnog značaja, da svi izađete, da ne ostavite mogućnost manjini da promeni tok i putanju zemlje i da nas vrate u prošlost. Obećao sam da ako pobedimo u Bašti da ću da popijem onu malu klekovaču, zaštitni znak Bajine Bašte. A pre toga, hoću da vas zamolim da svima onima koji su branili Srbiju od onih koji su hteli da ih sruše, da im uputimo jedan veliki aplauz za borbu, za čojstvo, junaštvo, za ljubav prema otadžbini. Vama, momci, hvala. Uskoro ćemo da potpisujemo i ugovor za brzu saobaćajnicu od Požege prema Užicu. Veliko vam hvala, ja i mi bez vas nismo ništa, vi ste naša snaga, zbog vas i za vas se borimo, vi ste ti koji nam ulivate energiju, entuzijazam i snagu. Da damo sve od sebe i da ih pobedimo 29. Ubedljivo! Živela Srbija - poručio je on.