DOBRO SU OTVORILI SEZONU: Dubai je polovičan u Evroligi

KOŠARKAŠI Dubaija će u prvom kolu ABA lige ugostiti Split.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Izabranici Jurice Golemca su sezonu otvorili pobedom u Evorligi i jasno su dali do znanja ostatku Evrope da imaju ozbiljne namere.

Savladali su Partizan na svom ternu, bilu dominantniji tim od srpskog predsatvnika i na kraju slavili rezultatom 89:76.

Dva dana nakon toga poraženi su od Monaka u Kneževini, Majk Džejms i družina su ostvarili trijumf rezultatom 103:81.

Verujemo da će Dubai ostvariti rutinsku pobedu na startu ABA lige.

NAŠ TIP: H1 -10,5 (kvota 1,50)

