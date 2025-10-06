TIP ostali sportovi

DOBRO SU OTVORILI SEZONU: Dubai je polovičan u Evroligi

Marko Milosavljević

06. 10. 2025. u 13:12

KOŠARKAŠI Dubaija će u prvom kolu ABA lige ugostiti Split.

ДОБРО СУ ОТВОРИЛИ СЕЗОНУ: Дубаи је половичан у Евролиги

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Izabranici Jurice Golemca su sezonu otvorili pobedom u Evorligi i jasno su dali do znanja ostatku Evrope da imaju ozbiljne namere.

Savladali su Partizan na svom ternu, bilu dominantniji tim od srpskog predsatvnika i na kraju slavili rezultatom 89:76.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Dva dana nakon toga poraženi su od Monaka u Kneževini, Majk Džejms i družina su ostvarili trijumf rezultatom 103:81.

Verujemo da će Dubai ostvariti rutinsku pobedu na startu ABA lige.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: H1 -10,5 (kvota 1,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA NIJE DOBRO OTVORILA SEZONU: Crveno-beli su dva puta poraženi u Evroligi

ZVEZDA NIJE DOBRO OTVORILA SEZONU: Crveno-beli su dva puta poraženi u Evroligi