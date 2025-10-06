DOBRO SU OTVORILI SEZONU: Dubai je polovičan u Evroligi
KOŠARKAŠI Dubaija će u prvom kolu ABA lige ugostiti Split.
Izabranici Jurice Golemca su sezonu otvorili pobedom u Evorligi i jasno su dali do znanja ostatku Evrope da imaju ozbiljne namere.
Savladali su Partizan na svom ternu, bilu dominantniji tim od srpskog predsatvnika i na kraju slavili rezultatom 89:76.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Dva dana nakon toga poraženi su od Monaka u Kneževini, Majk Džejms i družina su ostvarili trijumf rezultatom 103:81.
Verujemo da će Dubai ostvariti rutinsku pobedu na startu ABA lige.
NAŠ TIP: H1 -10,5 (kvota 1,50)
