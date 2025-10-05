TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

05. 10. 2025. u 11:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, košarke i NFL-a.

Foto: ABA liga

Nedelja

15.00 Aston vila - Barnli 1&2-5 (2,23)

17.00 Cedevita Olimpija - Mega Basket ukupno poena +164,5 (1,70)
19.00 Karolina panters - Majami dolfins ukupno poena +41,5 (1,70)

Ukupna kvota: 6,44

