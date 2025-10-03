TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

ТИП редакција

03. 10. 2025. u 09:00

NAŠI tipsteri su bili na visini zadatka, trijumfi Partizana i Bajerna u Evroligi, odnosno Porta u Ligi Evrope isplatili su naš tiket.

FOTO: Profimedia

Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:

Petak

19.00 Žalgiris - Fenerbahče hendikep poena 1 (6,5) (1,50)

19.30 Monako - Dubai ukupno poena +166,5 (1,50)
19.30 Anadolu efes - Hapoel Tel Aviv ukupno poena +164,5 (1,50)
20.45 Verona - Sasuolo |1+&||1+ (1,92)
Ukupno poena: 6,48

