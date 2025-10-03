JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
NAŠI tipsteri su bili na visini zadatka, trijumfi Partizana i Bajerna u Evroligi, odnosno Porta u Ligi Evrope isplatili su naš tiket.
Njega možete videti OVDE, a evo i današnjih predloga:
Petak
19.00 Žalgiris - Fenerbahče hendikep poena 1 (6,5) (1,50)
*Do 10.000, bez depozita!
19.30 Monako - Dubai ukupno poena +166,5 (1,50)
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
19.30 Anadolu efes - Hapoel Tel Aviv ukupno poena +164,5 (1,50)
20.45 Verona - Sasuolo |1+&||1+ (1,92)
Ukupno poena: 6,48
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
03. 10. 2025. u 08:00
BOJAN ZAJIĆ: Molde na odmoru do marta
03. 10. 2025. u 08:30
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
03. 10. 2025. u 07:30
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
ATP ŠANGAJ, NAJNOVIJE VESTI: Novak Đoković pobedio Marina Čilića
Novak Đoković je uspeo da prebrodi prvu prepreku na ATP turniru u Šangaju.
03. 10. 2025. u 14:35
STRELjAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!
Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.
03. 10. 2025. u 15:57
Komentari (0)