KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz košarke i fudbala.
Četvrtak
20.30 Partizan - Olimpija Milano 1 (1,70)
21.00 Porto - Crvena zvezda 1&2-5 (2,02)
Ukupna kvota: 5,15
