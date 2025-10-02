TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

02. 10. 2025. u 09:00

ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz košarke i fudbala.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Foto: Profimedia

Četvrtak

20.30 Partizan - Olimpija Milano 1 (1,70)

20.30 Bajern - Crvena zvezda 1 (1,50)
21.00 Porto - Crvena zvezda 1&2-5 (2,02)

Ukupna kvota: 5,15

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RENOVIRANJE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje

RENOVIRANjE SOBE uz povoljno i veoma praktično rešenje