JOŠ JEDNA POBEDA DO FINALA: Rus igra sjajan tenis u Kini
MEDVEDEV i Tijen će se sastati u polufinalu Pekinga.
Ruski teniser je u prošlom kolu bez većih problema eliminisao Aleksandra Zvereva rezultatom 2:0 (6:3,6:3).
Nemac je bio prilično iscrpljen i Moskovljanin je to znao da iskoristi, od samog starta je nametnuo svoj tempo.
Medvedev je svestan da ima dobru priliku da stigne do finala i eventualnog okršaja sa Janikom Sinerom.
Verujemo da će savladati Amerikanca.
NAŠ TIP: Tijen - Medvedev 2-2 (kvota 1,47)
