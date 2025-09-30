TIP ostali sportovi

JOŠ JEDNA POBEDA DO FINALA: Rus igra sjajan tenis u Kini

Marko Milosavljević

30. 09. 2025. u 08:50

MEDVEDEV i Tijen će se sastati u polufinalu Pekinga.

ЈОШ ЈЕДНА ПОБЕДА ДО ФИНАЛА: Рус игра сјајан тенис у Кини

FOTO: Tanjug/AP

Ruski teniser je u prošlom kolu bez većih problema eliminisao Aleksandra Zvereva rezultatom 2:0 (6:3,6:3).

Nemac je bio prilično iscrpljen i Moskovljanin je to znao da iskoristi, od samog starta je nametnuo svoj tempo.

Medvedev je svestan da ima dobru priliku da stigne do finala i eventualnog okršaja sa Janikom Sinerom.

Verujemo da će savladati Amerikanca.

NAŠ TIP: Tijen - Medvedev 2-2 (kvota 1,47)

