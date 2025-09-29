MNOGO JE OBEĆAVAO: Finac ima vremena da vrati samopouzdanje i ponovo zaigra na visokom nivou
EMIL Rusuvori i Dominik Štriker će odmeriti snage u drugom kolu čelindžera u Francuskoj
Finski teniser je bio teniser koji je mogao mnogo toga da napravi, izuzetno je talentovan, ali povrede su ga sputale,
Ipakm ima tek 26 godina i ima dovoljno vremena da vrati samopouzdanje i ponovo zaigra na visokom nivou.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Najbolje se snalazi na brzim podlogama, ima ravne udarce kojima voli da diktira tempo u poenima.
Verujemo da će savladati Švajcarca.
NAŠ TIP: Štriker - Rusuvuori 2 (kvota 1,97)
