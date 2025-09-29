MNOGO JE OBEĆAVAO: Finac ima vremena da vrati samopouzdanje i ponovo zaigra na visokom nivou

EMIL Rusuvori i Dominik Štriker će odmeriti snage u drugom kolu čelindžera u Francuskoj

Foto Profimedia

Finski teniser je bio teniser koji je mogao mnogo toga da napravi, izuzetno je talentovan, ali povrede su ga sputale,

Ipakm ima tek 26 godina i ima dovoljno vremena da vrati samopouzdanje i ponovo zaigra na visokom nivou.

Najbolje se snalazi na brzim podlogama, ima ravne udarce kojima voli da diktira tempo u poenima.

Verujemo da će savladati Švajcarca.

NAŠ TIP: Štriker - Rusuvuori 2 (kvota 1,97)

