ISKUSTVO JE NA STRANI FRANCUZA: Britanac ima samo 19 godina

Marko Milosavljević

29. 09. 2025. u 13:43

ERBER i Serl će odmeriti snage na čelindžeru u Francuskoj.

FOTO: Tanjug/AP

Domaći teniser već duže vreme ne predstavlja veliku pretnju u singl konkurenciji, a toje sve više slučaj sa dublom.

Prošle nedelje je igrao u Orleanu i poražen je već u drugom kolu, sa turnira je eliminisao Hislera, a zatim je bolji od njega bio Aleksis Galarno.

Britanac ima samo devetnaest godina i još uvek nije napravio neki veći skok na ATP listi.

Verujemo da će iskisniji igrač slaviti.

NAŠ TIP: Serl - Erber 2-2 (kvota 1,55)

