ISKUSTVO JE NA STRANI FRANCUZA: Britanac ima samo 19 godina
ERBER i Serl će odmeriti snage na čelindžeru u Francuskoj.
Domaći teniser već duže vreme ne predstavlja veliku pretnju u singl konkurenciji, a toje sve više slučaj sa dublom.
Prošle nedelje je igrao u Orleanu i poražen je već u drugom kolu, sa turnira je eliminisao Hislera, a zatim je bolji od njega bio Aleksis Galarno.
Britanac ima samo devetnaest godina i još uvek nije napravio neki veći skok na ATP listi.
Verujemo da će iskisniji igrač slaviti.
NAŠ TIP: Serl - Erber 2-2 (kvota 1,55)
