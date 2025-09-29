TIP ostali sportovi

OKRŠAJ AMERIKANACA: Fric je podigao formu

Marko Milosavljević

29. 09. 2025. u 07:56

OKRŠAJ Frica i Bruksija gledaćemo u polufinalu Tokija.

ОКРШАЈ АМЕРИКАНАЦА: Фриц је подигао форму

FOTO: EPA

Tejlor je ponovo podigao formu, vezao je pet pobeda i svestan je da ima dobru šansu u Japanu.

U četvrtfunalu je bodio veliku bitku sa Sebastijanom Kordom, meč je trajao 2 sata i 20 minuta, a stariji Amerikanac je slavio rezultatom 2:1 (6:3,6:7,6:3).

Burksbi takođe igra sjajan tenis ove nedelje, ostvario je tri pobede u dosadašnjem delu takmičenja bez izgubljenog seta.

NAŠ TIP: Fric - Bruksbi 1-1 (kvota 1,45)

