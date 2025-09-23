VEZAO JE TRI PORAZA: Amerikanac želi da prekine niz od tri poraza

TIJAFO i Fučovič će odmeriti snage u prvom kolu Tokija.

Američki teniser je trnutno u lošoj formi i danas će biti maksimalno motivisan da prekine niz od tri poraza.

Njegova reprezentacija se nedavno sastala sa Češkom u okviru Dejvis kupa, a on je upisao dva poraza.

Česima nije uspio da uzme čak ni set, napre je bolji od njega bio Jirži Lehečka, a zatim i Jakub Menšik.

Verujemo da će danas ostvariti trijumf.

NAŠ TIP: Fučovič 2 (kvota 1,65)

