VEZAO JE TRI PORAZA: Amerikanac želi da prekine niz od tri poraza

Marko Milosavljević

23. 09. 2025. u 14:39

TIJAFO i Fučovič će odmeriti snage u prvom kolu Tokija.

ВЕЗАО ЈЕ ТРИ ПОРАЗА: Американац жели да прекине низ од три пораза

FOTO. EPA

Američki teniser je trnutno u lošoj formi i danas će biti maksimalno motivisan da prekine niz od tri poraza.

Njegova reprezentacija se nedavno sastala sa Češkom u okviru Dejvis kupa, a on je upisao dva poraza.

Česima nije uspio da uzme čak ni set, napre je bolji od njega bio Jirži Lehečka, a zatim i Jakub Menšik.

Verujemo da će danas ostvariti trijumf.

NAŠ TIP: Fučovič 2 (kvota 1,65)

