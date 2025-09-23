TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

23. 09. 2025. u 08:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od odbojkaških i teniskih mečeva.

Foto Profimedia

Utorak

11.00 Galarno - Rusuvori 1-1 (2,55)

13.00 Muzeti - Tabilo 1-1 (1,52)

14.00 Srbija - Iran +178,5 (1,85)

Kvota: 7,22

