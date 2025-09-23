OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od odbojkaških i teniskih mečeva.
Utorak
11.00 Galarno - Rusuvori 1-1 (2,55)
13.00 Muzeti - Tabilo 1-1 (1,52)
14.00 Srbija - Iran +178,5 (1,85)
Kvota: 7,22
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
PRVO KOLO KVALIFIKACIJA: Francuz se nije dobro proveo prošle nedelje
23. 09. 2025. u 07:19
RUSKA ELITA STIŽE U BEOGRAD! Putinova "desna ruka": Dolazimo zbog vaše religije!
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali će Beograd i Srbija sada biti domaćini brojnim ruskim zvezdama. I, čovek koji stoji iza svega toga, rešio je da progovori o tom dolasku.
22. 09. 2025. u 20:06
BALKAN U NEVERICI! Otkriveno šta su "delije" uradile "grobarima" izvan stadiona, tokom 177. večitog derbija! (FOTO/VIDEO)
Partizan i Crvena zvezda odigrali su 177. večiti derbi, a tokom same utakmice bilo je vrlo zanimljivo i van stadiona na kome je odigrana.
22. 09. 2025. u 15:41
JEZIVO: Sportista pronađen mrtav u jarku - umotan u čaršav, oblepljen trakom! Svi su zapanjeni (UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ)
Sport je zadesila tragedija.
22. 09. 2025. u 15:12
Komentari (0)