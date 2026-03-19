PREOKRET U NAJAVI: "Zeleni" će teško sačuvati gol prednosti protiv Betisa

PANATINAIKOS dolazi u Španiju sa minimalnom prednošću i pokušaće da je sačuva protiv Betisa koji će nošen hukom sa tribina potruditi da nastavi svoju evropsku priču (21.00).

Betis večeras na " Kartuhi" dočekuje Panatinaikos u revanšu osmine finala Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nadoknadi zaostatak od 1:0 iz prvog meča u Atini.

Španski tim je u nokaut fazu stigao nakon solidnih izdanja u grupnoj fazi, gde je završio na četvrtom mestu, ali je poraz u Grčkoj zakomplikovao njihov put ka četvrtfinalu.

Taj rezultat samo je nastavak nešto slabije forme „verdiblankosa“. Za vikend su remizirali 1:1 protiv Selte, što im je bio peti uzastopni meč bez pobede u svim takmičenjima.

Posebno zabrinjava napad Betisa, koji je postigao samo jedan gol u poslednje tri utakmice. Ukoliko žele preokret, moraće značajno da podignu efikasnost.

Ipak, ohrabruje činjenica da su kod kuće veoma sigurni u Evropi, slavili su u poslednja tri meča Lige Evrope na svom terenu, protiv Liona, Utrehta i Fejenorda.

Panatinaikos, sa druge strane, ima razloga za optimizam. Do osmine finala stigli su kroz plej-of, gde su eliminisali Viktoriju Plzenj nakon penala.

U prvom meču protiv Betisa pokazali su čvrstinu i iskoristili svoju šansu, a pobednički gol postigao je Visente Taborda sa bele tačke u završnici meča.

Ta utakmica bila je veoma burna, sa dva crvena kartona, a disciplina bi mogla da igra važnu ulogu i u revanšu.

Grčki tim je za vikend odigrao 0:0 protiv Panetolikosa, ali je tim rezultatom produžio seriju bez poraza na devet utakmica u svim takmičenjima.

Ipak, istorija nije na njihovoj strani, Panatinaikos je izgubio čak 14 od poslednjih 19 evropskih duela protiv španskih klubova.

Kada je reč o kadrovskim problemima, kod Betisa, Đovani Lo Selso i Isko su povređeni, dok je Dijego Ljorente suspendovan zbog isključenja u prvom meču.

Očekuje se da trener Manuel Pelegrini napravi nekoliko promena u odnosu na tim koji je igrao protiv Selte za vikend, pa bi od starta mogli da zaigraju Pau Lopez, Rikardo Rodrigez i Antoni.

Panatinaikos neće moći da računa na Anasa Zarurija, koji je isključen u prvom susretu, kao ni na povređene Kocirisa i Palmer-Brauna.

Uprkos tome, gosti dolaze sa prednošću i jasnom idejom. da sačuvaju rezultat i naprave veliki uspeh plasmanom u četvrtfinale.

Betis će, s druge strane, morati da napada od prvog minuta, što bi moglo da otvori prostor za uzbudljivu i neizvesnu utakmicu.

NAŠ TIP: 1&0-3 (kvota 2.01)

