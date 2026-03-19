PREOKRET U NAJAVI: "Zeleni" će teško sačuvati gol prednosti protiv Betisa

19. 03. 2026. u 07:00

PANATINAIKOS dolazi u Španiju sa minimalnom prednošću i pokušaće da je sačuva protiv Betisa koji će nošen hukom sa tribina potruditi da nastavi svoju evropsku priču (21.00).

ПРЕОКРЕТ У НАЈАВИ: Зелени ће тешко сачувати гол предности против Бетиса

Betis večeras na " Kartuhi" dočekuje Panatinaikos u revanšu osmine finala Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nadoknadi zaostatak od 1:0 iz prvog meča u Atini.

Španski tim je u nokaut fazu stigao nakon solidnih izdanja u grupnoj fazi, gde je završio na četvrtom mestu, ali je poraz u Grčkoj zakomplikovao njihov put ka četvrtfinalu.

Taj rezultat samo je nastavak nešto slabije forme „verdiblankosa“. Za vikend su remizirali 1:1 protiv Selte, što im je bio peti uzastopni meč bez pobede u svim takmičenjima.

Posebno zabrinjava napad Betisa, koji je postigao samo jedan gol u poslednje tri utakmice. Ukoliko žele preokret, moraće značajno da podignu efikasnost.

Ipak, ohrabruje činjenica da su kod kuće veoma sigurni u Evropi, slavili su u poslednja tri meča Lige Evrope na svom terenu, protiv Liona, Utrehta i Fejenorda.

Panatinaikos, sa druge strane, ima razloga za optimizam. Do osmine finala stigli su kroz plej-of, gde su eliminisali Viktoriju Plzenj nakon penala.

U prvom meču protiv Betisa pokazali su čvrstinu i iskoristili svoju šansu, a pobednički gol postigao je Visente Taborda sa bele tačke u završnici meča.

Ta utakmica bila je veoma burna, sa dva crvena kartona, a disciplina bi mogla da igra važnu ulogu i u revanšu.

Grčki tim je za vikend odigrao 0:0 protiv Panetolikosa, ali je tim rezultatom produžio seriju bez poraza na devet utakmica u svim takmičenjima.

Ipak, istorija nije na njihovoj strani, Panatinaikos je izgubio čak 14 od poslednjih 19 evropskih duela protiv španskih klubova.

Kada je reč o kadrovskim problemima, kod Betisa, Đovani Lo Selso i Isko su povređeni, dok je Dijego Ljorente suspendovan zbog isključenja u prvom meču.

Očekuje se da trener Manuel Pelegrini napravi nekoliko promena u odnosu na tim koji je igrao protiv Selte za vikend, pa bi od starta mogli da zaigraju Pau Lopez, Rikardo Rodrigez i Antoni.

Panatinaikos neće moći da računa na Anasa Zarurija, koji je isključen u prvom susretu, kao ni na povređene Kocirisa i Palmer-Brauna.

Uprkos tome, gosti dolaze sa prednošću i jasnom idejom. da sačuvaju rezultat i naprave veliki uspeh plasmanom u četvrtfinale.

Betis će, s druge strane, morati da napada od prvog minuta, što bi moglo da otvori prostor za uzbudljivu i neizvesnu utakmicu.

NAŠ TIP: 1&0-3 (kvota 2.01)

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

18. 03. 2026. u 17:16

CRNOGORAC "PAO" U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?

"IMAM ljude koji bi platili mnogo novca da ova osoba i drugi poput njega budu uhapšeni i predati njima. Zasad imam tri ili više osoba za kojima se traga radi hapšenja... Za svaku osobu dobijamo 1,5 miliona američkih dolara. Potreban nam je saradnik koji neće mnogo pitati, ali će nam dati te informacije, a nakon što ja potvrdim lokaciju (lično ću je proveriti), dobijamo novac".

18. 03. 2026. u 11:03

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika
Fudbal

0 18

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

18. 03. 2026. u 17:16

"NAPRAVILI SU PODVIG! NEVEROVATNO!" Vladimir Putin danas nije krio oduševljenje NjIMA! (VIDEO)

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kkako oduševljen.

18. 03. 2026. u 15:45

