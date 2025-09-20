IGRAO JE KVALIFIKACIJE: Čileanac čisti sve pred sobom

TABILO i O Konel će odmeriti snage u četvrtfinalu Čengdua.

FOTO: Tanjug/AP

Čileanac je odigrao četiri meča u Kini, dve pobede je ostvario u kvalifikacijama i isto toliko u glavnom žrebu.

Malo ko je očekivao da bi Tabilo mogao da stigne do ove faze, iako je u solidnoj formi doputovao na turnir.

Sa druge strane, Australijanac je u poslednjem kolu nakon dva odigrana seta eliminisao Džua.

Verujemo da će Tabilo slaviti.

NAŠ TIP: O'Konel - Tabilo 2 (1,55)

