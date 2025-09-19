OPORAVIO SE: Korda ponovo briljira

KORDA i Vu će odmeriti snage u drugom kolu Hangdžua.

FOTO: Printskrin

Sebastijan je dva meča morao da preda zbog povrede, ali spremaj je doputovao u Hangdžu.

U prvom kolu je na terenu prove sat i po vremena, a nakon dva seta je savladao Adama Voltona.

Kordi odgovaraju uslovi u Kini i sigurno će biti masksimalno motivisan da napravi dobar rezultat.

Verujemo da će danas slaviti.

NAŠ TIP: Vu - Korda 2 (kvota 1,45)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA