OPORAVIO SE: Korda ponovo briljira

Marko Milosavljević

19. 09. 2025. u 14:39

KORDA i Vu će odmeriti snage u drugom kolu Hangdžua.

ОПОРАВИО СЕ: Корда поново бриљира

FOTO: Printskrin

Sebastijan je dva meča morao da preda zbog povrede, ali spremaj je doputovao u Hangdžu.

U prvom kolu je na terenu prove sat i po vremena, a nakon dva seta je savladao Adama Voltona.

Kordi odgovaraju uslovi u Kini i sigurno će biti masksimalno motivisan da napravi dobar rezultat.

Verujemo da će danas slaviti.

NAŠ TIP: Vu - Korda 2 (kvota 1,45)

