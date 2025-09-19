NASTAVIO JE SA DOBROM IGROM: Švajcarac polako korača ka još jednom finalu

STEN Vavrinka i Martin Landaluse će imati četvrtfinalni okršaj u Sen Tropeu.

Švajvarac je prošle nedelje izgubio finale u Renu od Iga Gastona, ali to ga nije poremetilo,

Sa dobrim partijama je nastavio i u Sen Tropeu, u dosadašnjem delu turnira je ostvario dve pobede bez izgubljenog seta.

U prvom kolu je savladao Džastina Engela, a zatim i domaćeg tenisera, Robina Bertrana.

Verujemo da će Vavrinka i danas biti uspešan.

NAŠ TIP: Landaluse - Vavrinka 2 (kvota 1,70)

