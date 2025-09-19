TIP ostali sportovi

NASTAVIO JE SA DOBROM IGROM: Švajcarac polako korača ka još jednom finalu

Marko Milosavljević

19. 09. 2025. u 09:20

STEN Vavrinka i Martin Landaluse će imati četvrtfinalni okršaj u Sen Tropeu.

НАСТАВИО ЈЕ СА ДОБРОМ ИГРОМ: Швајцарац полако корача ка још једном финалу

Foto: EPA-EFE/MICHAEL DODGE

Švajvarac je prošle nedelje izgubio finale u Renu od Iga Gastona, ali to ga nije poremetilo,

Sa dobrim partijama je nastavio i u Sen Tropeu, u dosadašnjem delu turnira je ostvario dve pobede bez izgubljenog seta.

U prvom kolu je savladao Džastina Engela, a zatim i domaćeg tenisera, Robina Bertrana.

Verujemo da će Vavrinka i danas biti uspešan.

NAŠ TIP: Landaluse - Vavrinka 2 (kvota 1,70)

