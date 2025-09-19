TIP ostali sportovi

ČEH JE ODIGRAO VIŠE MEČEVA: Španac nosi ulogu favorita

Marko Milosavljević

19. 09. 2025. u 09:00

KARBALjES Baena i Barton će se sastati u četvrtfinalu Valtersdorfa.

Foto: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

Španac je na startu turnira igrao sa Austrijancima, u prvom kolu je savladao Denisa Novaka, a zatim i Sandra Kopa.

U prvom kolu je slavio maksimalnim rezultatom, dok je u drugom morao da igra i odlučujući set.

Njegov protivnik je odigrao duplo više mečeva u Valtersdorfu, dve pobede je ostvari u kvalifikacijama, i isto toliko u glavnom žrebu.

Verujemo da će Baenino iskustvo doći do izražaja.

NAŠ TIP: Barton - Karbaljes Baena 2 (kvota 1,60)

