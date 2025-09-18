OLIMPIJSKI PRVACI U PROBLEMU: Moraju slaviti kako bi se plasirali u osminu finala Svetskog prvenstva

ODBOJKAŠI Francuske od 12 časova igraju meč odluke sa Argentincima u velikom derbiju poslednjeg kola grupne faze takmičenja.

Foto: Profimedia

Velika je drama u grupi "C" gde se tri tima ravnopravno bore za prolaz u osminu finala, najbolja je trenutno Finska koja je jutros savladala Južnu Koreju (3:1) i sa šest bodova je prva na tabeli, dok su iza njega Argentina (pet poena) i Francuska (četiri boda).

Ono što je najbitnije je da Finska i Argentina imaju po dve pobede, dok "galski petlovi" imaju jednu i moraju danas slaviti kako bi imali šanse da se nađu u osmini finala.

Veliki je pritisak na Francuzima, ali dvostruki uzastopni olimpijski šampioni su izuzetno iskusni i znaju da igraju na visokom nivou u ovakvim situacijama.

Podsetimo, prvo što se gleda za prolaz je broj pobeda, zatim broj osvojenih poena, pa set količnik, a ukoliko su i po tome izjednačene ekipe plasman dalje će odlučiti poen količnik.

To znači da Argentinci sebi ne smeju dozvoliti ubedljiv poraz, trenutni set količnik im je 6:3, dok Finci imaju 8:6 i "gaučosima" su potrebna dva osvojena seta kako bi se bar izjednačili sa trenutnim liderom grupe "C".

Očekujemo izuzetno borbenu, ujednačenu utakmicu, obe reprezentacije će biti silno motivisane i zbog toga tipujemo plus poene.

NAŠ TIP: ukupno poena +180,5 (kvota 1,88)

