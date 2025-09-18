TIP ostali sportovi

ARGENTINAC JE U PADU FORME: Gruzin je uspešno odradio kvalifikacije

Marko Milosavljević

18. 09. 2025. u 07:50

NIKLOZ Basilašvili i Sebastijan Baez će se sastati u prvom kolu Čengdua.

АРГЕНТИНАЦ ЈЕ У ПАДУ ФОРМЕ: Грузин је успешно одрадио квалификације

Foto: AP

Gruzin je nakon Ju-Es opena odigrao jedan čelindžer u Kini, međutim, poražen je već u prvom kolu.

Iapk, poraz ga nije uzdrmao, uspešno je odradio kvalifikacije i obezbedio kartu za glavni žreb.

U okviru prvog kola je bio bolji od Reja Sakamota, da bi kasnije savladao i Berbarda Tomića.

Vaez igra loše u poslednje vreme i verujemo da će danas pognute glave napustiti teren.

NAŠ TIP: Basilašvili - Baez 1 (kvota 1,57)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)