ARGENTINAC JE U PADU FORME: Gruzin je uspešno odradio kvalifikacije

NIKLOZ Basilašvili i Sebastijan Baez će se sastati u prvom kolu Čengdua.

Foto: AP

Gruzin je nakon Ju-Es opena odigrao jedan čelindžer u Kini, međutim, poražen je već u prvom kolu.

Iapk, poraz ga nije uzdrmao, uspešno je odradio kvalifikacije i obezbedio kartu za glavni žreb.

U okviru prvog kola je bio bolji od Reja Sakamota, da bi kasnije savladao i Berbarda Tomića.

Vaez igra loše u poslednje vreme i verujemo da će danas pognute glave napustiti teren.

NAŠ TIP: Basilašvili - Baez 1 (kvota 1,57)

