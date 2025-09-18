ARGENTINAC JE U PADU FORME: Gruzin je uspešno odradio kvalifikacije
NIKLOZ Basilašvili i Sebastijan Baez će se sastati u prvom kolu Čengdua.
Gruzin je nakon Ju-Es opena odigrao jedan čelindžer u Kini, međutim, poražen je već u prvom kolu.
Iapk, poraz ga nije uzdrmao, uspešno je odradio kvalifikacije i obezbedio kartu za glavni žreb.
U okviru prvog kola je bio bolji od Reja Sakamota, da bi kasnije savladao i Berbarda Tomića.
Vaez igra loše u poslednje vreme i verujemo da će danas pognute glave napustiti teren.
NAŠ TIP: Basilašvili - Baez 1 (kvota 1,57)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za četvrtak
18. 09. 2025. u 07:40
JURIMO TREĆI U NIZU: Evo TIP tiketa za četvrtak
18. 09. 2025. u 07:00 >> 00:57
SPECIJALNO VEČE NA "ETIHADU": "Povratak" De Brujnea i prilika za Pepa da se izjednači sa Konteom
18. 09. 2025. u 06:40 >> 00:54
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...
16. 09. 2025. u 19:56
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)