TENISKI TIKET: Evo predloga sa turnira u Kini
MEČEVI u Čengduu se igraju u ranim jutarnjim časovima i zato smo vam pripremili još jedan tiket.
Čengdu
7.00 Mišolić - Mpeši Perikard 0:2 (2,25)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
7.00 Sonego - Serundolo 2:0 (2,10)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kvota: 4,73
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
USPEŠNO JE ODRADIO KVALIFIKACIJE: Australijanac želi još jednu pobedu
17. 09. 2025. u 15:03
NA BETONU JE NAJOPASNIJI: Francuzu je servis najveće oružje
17. 09. 2025. u 14:50
MORA DA PODIGNE FORMU: Italijan igra protiv raspoloženog Argentinca
17. 09. 2025. u 14:12
OČEKUJE SE OTVORENA UTAKMICA SA PUNO GOLOVA: Šampion Evrope kreće u odbranu titule
17. 09. 2025. u 13:10
HRVATSKA PROŠLE NEDELjE ZGROZILA RUSIJU, A SAD... Hrvati gledaju i ne veruju - kakav "odgovor" Rusa!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj Hrvatska ovih dana nanosi - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao. Ipak, stigao je i adekvatan odgovor...
16. 09. 2025. u 14:00
U BARSELONI IMA 259 HILjADA PACOVA: Sada su krenuli na Nou Kamp! (VIDEO)
Kada se na društvenim mrežama pojavio video snimak pacova na čuvenom stadionu FK Barselona, Nou Kamp, što je prvi učinio Jutjub kanal "Ferran Barniol", mnogi su mislili da je u pitanju neka šala, video-montaža, rezultat rada veštačke inteligencije. Ali, pacovi su zaista tamo...
16. 09. 2025. u 19:56
PUKLA LjUBAV! Razvode se Danilo Ikodinović i Maja Ognjenović
Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i bivši vaterpolista Danilo Ikodinović važili su za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.
16. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)