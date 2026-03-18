NIKOLA JOKIĆ OVO NE PAMTI! Srbinova noć o kojoj će Ameri dugo pričati (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa još jednom su potvrdili zašto se nalaze u samom vrhu NBA lige, pošto su na svom parketu deklasirali ekipu Filadelfije rezultatom 124:96.

Pitanje pobednika nijednog trenutka se nije postavljalo. Nakon što su nanizali trijumfe protiv Hjustona i San Antonija, Nagetsi su doživeli mali peh u prethodnom kolu kada su nakon produžetka poklekli pred Los Anđeles Lejkersima.

Ipak, taj poraz kao da je samo dodatno motivisao izabranike Dejvida Adelmana. Denver se vratio prepoznatljivoj, tečnoj igri, a Filadelfija je poslužila kao idealan protivnik za pokazivanje mišića. Ovo je ujedno bila peta uzastopna pobeda Nagetsa nad "Siksersima", čime je potvrđena apsolutna dominacija u međusobnim duelima.

Nikola Jokić je još jednom pokazao da je košarka za njega igra inteligencije, a ne samo statistike. Iako je na parketu proveo svega 25 minuta, jer je utakmica bila rešena već u prvom poluvremenu, srpski centar je plesao po terenu.

Zanimljivo je da je Nikola ovaj meč završio sa 8 poena, što je njegov prvi jednocifren košgeterski učinak u tekućoj sezoni. Poslednji put mu se to desilo pre više od dve godine, u februaru 2024. protiv Detroita. Ipak, Jokić je "rupu" u poenima nadomestio neverovatnim pregledom igre, podelivši čak 14 asistencija (nikada se nije desilo da ima ovoliko više asistencija nego li poena) uz 7 skokova.

Nagetsi su posao završili već u drugoj četvrtini. Serijom razornih napada, prednost je rasla neverovatnom brzinom – sa 59:33 na 68:38, da bi pred sam odlazak na odmor iznosila maksimalnih +33 (71:38). Bio je to period igre u kojem Filadelfija bukvalno nije znala šta ju je snašlo.

Jedan od najboljih bio je Kristijan Braun sa 22 poena, koji je maksimalno iskoristio Jokićeva dodavanja. Pratili su ga Kameron Džonson sa 18, dok su standardno dobri bili Eron Gordon i Brus Braun sa po 12 ubačenih poena.

Iako je u drugom poluvremenu ritam prirodno opao, Denver nije dozvolio rivalu da se ozbiljnije primakne. Filadelfija je u jednom trenutku uspela da spusti razliku na -25, ali to je bio samo kratkotrajan bljesak pre nego što je Denver ponovo dodao gas i mirno priveo meč kraju za konačnih 124:96.