PA, OVO JE APSOLUTNI HIT! Hrvati smislili novu reč za VAR
HRVATI ne prestaju da šokiraju.
Nakon što su korner nazvali - kuterac. Sada su otišli korak dalje.
Naime, termin VAR (video assistant referee) u Hrvatskoj ostaje u istoriju i menja ga nova reč.
Pedagoškinja iz Osijeka Josipa Curić odlučila je da prilagodi ovaj fudbalski termin hrvatskom jeziku i nazove ga - presudnik.
Ova reč proglašena je za najbolju novu hrvatsku reč u konkruenciji 412 reči tamošnjeg časopisa "Jezik".
Tako bi u Hrvatskoj sada gledanje snimka spornih situacija u fudbalu trebalo da se označava pomoću reči presudnik.
Preporučujemo
Komentari (0)