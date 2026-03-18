PA, OVO JE APSOLUTNI HIT! Hrvati smislili novu reč za VAR

HRVATI ne prestaju da šokiraju.

Nakon što su korner nazvali - kuterac. Sada su otišli korak dalje.

Naime, termin VAR (video assistant referee) u Hrvatskoj ostaje u istoriju i menja ga nova reč.

Pedagoškinja iz Osijeka Josipa Curić odlučila je da prilagodi ovaj fudbalski termin hrvatskom jeziku i nazove ga - presudnik.

Ova reč proglašena je za najbolju novu hrvatsku reč u konkruenciji 412 reči tamošnjeg časopisa "Jezik".

Tako bi u Hrvatskoj sada gledanje snimka spornih situacija u fudbalu trebalo da se označava pomoću reči presudnik.