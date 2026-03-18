PADAVINE NE PRESTAJU: Evo kakvo nas vreme očekuje danas
VREMENSKA prognoza za sredu, 18. mart 2026.
Vreme u Srbiji
Umereno i potpuno oblačno, ujutru i pre podne na zapadu i jugu mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.
Vetar umeren i jak istočni, ponegde i sa udarima olujne jačine i to posebno u istočnoj Srbiji.
Najniža temperatura od 3 do 8 stepeni, a najviša od 10 do 15.
Vreme u Beogradu
Umereno i potpuno oblačno i vetrovito vreme. Vetar umeren i jak istočni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura oko 8 stepeni, a najviša dnevna oko 15.
Vreme narednih dana
Idućih sedam dana očekuje se umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevnu temperaturu od 12 do 17 stepeni.
Preporučujemo
VOZAČI, BUDITE OPREZNI: Sneg prekrio puteve, nastavak padavina i tokom noći (FOTO)
17. 03. 2026. u 18:17
(MAPA) STIŽE SNEG U SRBIJU: Evo kakvo nas vreme očekuje u narednim danima
17. 03. 2026. u 16:15
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
