PADAVINE NE PRESTAJU: Evo kakvo nas vreme očekuje danas

VREMENSKA prognoza za sredu, 18. mart 2026.

Vreme u Srbiji

Umereno i potpuno oblačno, ujutru i pre podne na zapadu i jugu mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Vetar umeren i jak istočni, ponegde i sa udarima olujne jačine i to posebno u istočnoj Srbiji.

Najniža temperatura od 3 do 8 stepeni, a najviša od 10 do 15.

Vreme u Beogradu

Umereno i potpuno oblačno i vetrovito vreme. Vetar umeren i jak istočni vetar, uveče u slabljenju. Najniža temperatura oko 8 stepeni, a najviša dnevna oko 15.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana očekuje se umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevnu temperaturu od 12 do 17 stepeni.

