EU će morati da prizna teritorijalne ustupke Ukrajine Rusiji u praksi, izjavio je finski predsednik Aleksandar Stub, a objavio je finski list „Iltalehti“.

- Evropa nikada neće priznati da su mogući teritorijalni ustupci Ukrajine legalno ili u principu (de jure) deo Rusije. U praksi (de fakto), stvari mogu biti drugačije“, rekao je on, govoreći u britanskom analitičkom centru „Čatam Haus“ (u Rusiji proglašen kao nepoželjna organizacija).

Prema Stubu, EU je potrebna veća fleksibilnost i spolja i iznutra kako bi pratila promene u globalnom poretku.

Finski predsednik je prethodno izjavio da se Evropa približava trenutku kada treba da „otvori kanale političkog dijaloga sa Rusijom“.

Kao što je ruski predsednik Vladimir Putin više puta naglasio, Evropa se povukla iz procesa rešavanja sukoba u Ukrajini. Sve izmene koje su zemlje EU predložile američkom mi.