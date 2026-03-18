NOVI PREOKRET NA ENFILDU? Galata brani gol prednosti u "grotlu" čuvenog stadiona

POSLE minimalnog poraza u Istanbulu, Liverpul pred svojim navijačima juri preokret protiv Galatasaraja u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona (21.00).

Liverpul večeras na "Enfildu" ima jasan zadatak i pobeda je imperativ ako želi da se plasiraju u četvrtfinale Lige šampiona jer u Istanbulu slavio Galatasaraj zahvaljujući ranom pogotku Marija Lemine.

Tim Arnea Slota nije opravdao očekivanja na "Rams parku", ali holandski stručnjak veruje u reakciju svoje ekipe. Posebno se uzda u atmosferu na "Enfildu" koja je često bila veliki vetar u leđa Liverpulu i svedočila je brojnim preokretima kroz bogatu istoriju kluba.

Forma "redsa" ipak ne uliva previše samopouzdanja. U poslednje četiri utakmice u svim takmičenjima zabeležili su samo jednu pobedu, uz remi i dva poraza, a za vikend su ponovo razočarali remijem 1:1 protiv Totenhema koji se bori za opstanak u eliti.

Taj kiks ih je ostavio na petom mestu u Premijer ligi, dva boda iza četvrtoplasirane Aston Vile, pa je pritisak sve veći – kako u domaćem šampionatu, tako i u Evropi.

Ipak, tradicija daje određenu nadu. Liverpul je prošao dalje u devet od 13 evropskih dvomeča kada je prvi meč izgubio 1:0. Uz to, na "Enfildu" su domaćini veoma sigurni u evropskim okršajima pošto su dobili 15 od poslednjih 19 utakmica na čuvenom stadionu.

S druge strane, Galatasaraj ima razloga za optimizam. Turski šampion je u odličnoj poziciji da prvi put posle više od decenije stigne do četvrtfinala Lige šampiona.

Ekipa Okana Buruka ima sjajan učinak u dvomečima nakon pobede u prvom susretu kod kuće, čak 14 prolaza u poslednjih 17 takvih situacija.

Međutim, njihovi rezultati na gostovanjima u Evropi predstavljaju veliki problem. Galata je izgubila čak 19 od poslednje 23 utakmice u gostima u Ligi šampiona, a u Engleskoj su slavili samo jednom na poslednjih 12 pokušaja.

Dodatni razlog za brigu je odbrana, koja je u Evropi često nesigurna. Ipak, zanimljivo je da su ove sezone već dva puta sačuvali mrežu protiv Liverpula pošto su i tokom grupne faze bili bolji od "redsa, takođe na "Rams parku" rezultatom 1:0.

Forma u domaćem šampionatu je tadicionalno na visokom nivou, za vikend su ubedljivo savladali Bašakšehir sa 3:0, učvrstili se na vrhu tabele i smeši im se nova titula.

Kada je reč o sastavima, Liverpul i dalje ima problema sa povredama. Aleksander Isak, Đovani Leoni, Konor Bredli i Vataru Endo su van stroja.

Sa druge strane, Galatasaraj će biti bez nekoliko igrača, uključujući povređenog Enesa Bujuka i suspendovanog Davinsona Sančeza.

Sve je spremno za još jednu evropsku noć na "Enfildu". Liverpul ima kvalitet i tradiciju, ali Galatasaraj dolazi sa rezultatom koji im daje ogromnu šansu da naprave novo iznenađenje.

Mi bi blagu prednost dali "redsima", jednostavno imaju evropski pedigre, znaju da igraju ovakve utakmice, a Galata je u prošloj rundi protiv Juvea pokazala da na strani ne igra ni približno dobro kao u Istanbulu.

