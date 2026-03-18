NEZAPAMĆENI SKANDAL U ISTORIJI FUDBALA! Senegalu oduzet trofej šampiona Kupa Afričkih nacija i dodeljen Maroku

18. 03. 2026. u 06:40

ONO o čemu se šuškalo i obistinilo se!

FOTO: Tanjug/AP

Senegalu je oduzeta je titula Kupa afričkih nacija, a za novog šampiona proglašen je Maroko službenim rezultatom 3:0.

Odbor za žalbe Afričke fudbalske konfederacije (CAF) doneo je dramatičnu presudu 17. marta 2026. godine, kojom je potpuno preokrenut epilog finala AFCON-a odigranog u Rabatu. Time je poništena ranija odluka Disciplinskog odbora, prema kojoj je Senegal bio pobednik rezultatom 1:0.

U obrazloženju odluke navodi se da je žalba Fudbalskog saveza Maroka usvojena, kao i da je utvrđeno da je ponašanje reprezentacije Senegala tokom finala prekršilo ključne odredbe pravilnika takmičenja.

Ključni momenat presude leži u primeni člana 84 Pravilnika AFCON-a, prema kojem se utakmica registruje službenim rezultatom u korist protivnika u slučaju ozbiljnih prekršaja. Upravo na osnovu toga, Senegal je proglašen poraženim, a Maroko novim prvakom Afrike.

Ova odluka predstavlja jedan od najvećih presedana u istoriji kontinentalnog fudbala.

Podsetimo, Senegal je titulu na terenu osvojio 18. januara 2026. godine, kada je golom u produžetku savladao Maroko sa 1:0 u finalu odigranom na stadionu „Princ Mulej Abdulah“. Ipak, utakmica je bila obeležena brojnim incidentima, zbog čega su oba saveza naknadno sankcionisana.

Disciplinski organi CAF-a ranije su kaznili selektora Senegala Papea Tijava suspenzijom od pet utakmica i novčanom kaznom, dok su igrači Iliman Ndijaje i Ismaila Sar takođe suspendovani. Fudbalski savez Senegala kažnjen je sa čak 615.000 dolara.

