NEZAPAMĆENI SKANDAL U ISTORIJI FUDBALA! Senegalu oduzet trofej šampiona Kupa Afričkih nacija i dodeljen Maroku
ONO o čemu se šuškalo i obistinilo se!
Senegalu je oduzeta je titula Kupa afričkih nacija, a za novog šampiona proglašen je Maroko službenim rezultatom 3:0.
Odbor za žalbe Afričke fudbalske konfederacije (CAF) doneo je dramatičnu presudu 17. marta 2026. godine, kojom je potpuno preokrenut epilog finala AFCON-a odigranog u Rabatu. Time je poništena ranija odluka Disciplinskog odbora, prema kojoj je Senegal bio pobednik rezultatom 1:0.
U obrazloženju odluke navodi se da je žalba Fudbalskog saveza Maroka usvojena, kao i da je utvrđeno da je ponašanje reprezentacije Senegala tokom finala prekršilo ključne odredbe pravilnika takmičenja.
Ključni momenat presude leži u primeni člana 84 Pravilnika AFCON-a, prema kojem se utakmica registruje službenim rezultatom u korist protivnika u slučaju ozbiljnih prekršaja. Upravo na osnovu toga, Senegal je proglašen poraženim, a Maroko novim prvakom Afrike.
Ova odluka predstavlja jedan od najvećih presedana u istoriji kontinentalnog fudbala.
Podsetimo, Senegal je titulu na terenu osvojio 18. januara 2026. godine, kada je golom u produžetku savladao Maroko sa 1:0 u finalu odigranom na stadionu „Princ Mulej Abdulah“. Ipak, utakmica je bila obeležena brojnim incidentima, zbog čega su oba saveza naknadno sankcionisana.
Disciplinski organi CAF-a ranije su kaznili selektora Senegala Papea Tijava suspenzijom od pet utakmica i novčanom kaznom, dok su igrači Iliman Ndijaje i Ismaila Sar takođe suspendovani. Fudbalski savez Senegala kažnjen je sa čak 615.000 dolara.
Preporučujemo
Komentari (0)