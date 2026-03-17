NE BUDITE BRZOPLETI Astro savet za utorak 17. mart: Evo koja su 4 znaka pod uticajem vodenog trigona Meseca, Merkura i Jupitera

Marina Jungić Milošević, astrolog

17. 03. 2026. u 07:00

KONJUNKCIJA Meseca i Merkura na devetom stepenu (daleka putovanja, inostranstvo, pravna pitanja) Riba (znaka intuicije i prekookeanskih zemalja) predstavlja spoj razuma (Merkur) i osećanja (Mesec).

Foto: Free Images Pixabay

Mesec se dobro oseća u Ribama, a Merkur ne, jer se nalazi u znaku svog pada, pa ovaj aspekt podstiče nestrpljivost, preosetljivost, brzopletost i rasipanje mentalne energije. Takođe, daje sklonost nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama. To će najviše osetiti februarske Ribe, avgustovske Device, majski Blizanci i novembarski Strelci.

Na sreću, ova konjunkcija pravi trigon sa Jupiterom u Raku što će povećati moć Merkura. Ovaj aspekt naglašava intuiciju i ubrzava misaoni proces, pa je povoljan za poslovne dogovore ali i za umetnike, naročito pisce, jer Mesec je mašta, a Merkur reč (i pisana i izgovorena).

Pošto je Mesec simbol memorije, a Merkur reči, ovaj vodeni trigon dobar je za učenje, naročito stranih jezika, jer možete da upijate (Mesec) znanje (Merkur) dok slušate. Budući da je Merkur retrogradan, možete da dovršite neke stvari u vezi sa visokim obrazovanjem, saradnjom sa strancima ili pravnim pitanjima.

ZAPAD U ŠOKU! Ne može da veruje šta je Rusija upravo uradila

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja.

16. 03. 2026. u 12:26

