NE BUDITE BRZOPLETI Astro savet za utorak 17. mart: Evo koja su 4 znaka pod uticajem vodenog trigona Meseca, Merkura i Jupitera

KONJUNKCIJA Meseca i Merkura na devetom stepenu (daleka putovanja, inostranstvo, pravna pitanja) Riba (znaka intuicije i prekookeanskih zemalja) predstavlja spoj razuma (Merkur) i osećanja (Mesec).

Mesec se dobro oseća u Ribama, a Merkur ne, jer se nalazi u znaku svog pada, pa ovaj aspekt podstiče nestrpljivost, preosetljivost, brzopletost i rasipanje mentalne energije. Takođe, daje sklonost nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama. To će najviše osetiti februarske Ribe, avgustovske Device, majski Blizanci i novembarski Strelci.

Na sreću, ova konjunkcija pravi trigon sa Jupiterom u Raku što će povećati moć Merkura. Ovaj aspekt naglašava intuiciju i ubrzava misaoni proces, pa je povoljan za poslovne dogovore ali i za umetnike, naročito pisce, jer Mesec je mašta, a Merkur reč (i pisana i izgovorena).

Pošto je Mesec simbol memorije, a Merkur reči, ovaj vodeni trigon dobar je za učenje, naročito stranih jezika, jer možete da upijate (Mesec) znanje (Merkur) dok slušate. Budući da je Merkur retrogradan, možete da dovršite neke stvari u vezi sa visokim obrazovanjem, saradnjom sa strancima ili pravnim pitanjima.