NE BUDITE BRZOPLETI Astro savet za utorak 17. mart: Evo koja su 4 znaka pod uticajem vodenog trigona Meseca, Merkura i Jupitera
KONJUNKCIJA Meseca i Merkura na devetom stepenu (daleka putovanja, inostranstvo, pravna pitanja) Riba (znaka intuicije i prekookeanskih zemalja) predstavlja spoj razuma (Merkur) i osećanja (Mesec).
Mesec se dobro oseća u Ribama, a Merkur ne, jer se nalazi u znaku svog pada, pa ovaj aspekt podstiče nestrpljivost, preosetljivost, brzopletost i rasipanje mentalne energije. Takođe, daje sklonost nelogičnim zaključcima i pogrešnim odlukama. To će najviše osetiti februarske Ribe, avgustovske Device, majski Blizanci i novembarski Strelci.
Na sreću, ova konjunkcija pravi trigon sa Jupiterom u Raku što će povećati moć Merkura. Ovaj aspekt naglašava intuiciju i ubrzava misaoni proces, pa je povoljan za poslovne dogovore ali i za umetnike, naročito pisce, jer Mesec je mašta, a Merkur reč (i pisana i izgovorena).
Pošto je Mesec simbol memorije, a Merkur reči, ovaj vodeni trigon dobar je za učenje, naročito stranih jezika, jer možete da upijate (Mesec) znanje (Merkur) dok slušate. Budući da je Merkur retrogradan, možete da dovršite neke stvari u vezi sa visokim obrazovanjem, saradnjom sa strancima ili pravnim pitanjima.
SREĆA NA TANjIRU: Istraživanje otkrilo koje vrste hrane vam podižu raspoloženje
17. 03. 2026. u 07:00
ISKUSTVA IZ DETINjSTVA: Kako odnos sa ocem oblikuje ljubavne veze
17. 03. 2026. u 06:30
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
