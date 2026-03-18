ODMAZDA IRANA, IMA MRTVIH U TEL AVIVU: Detonacije kod američke ambasade u Bagdadu (VIDEO)

DVE osobe su poginule u sredu rano ujutru u centralnom Izraelu nakon iranskog raketnog napada.

Portparol policije izjavio je nešto pre 5 sati ujutru po lokalnom vremenu da su njihove ekipe na terenu.

Policajci iz okruga Tel Aviv, pripadnici granične policije i vatrogasci trenutno su angažovani na više lokacija unutar okruga na koje su pali delovi naoružanja - rekao je.

Destruction at Tel Aviv Savidor Central train station following Iranian cluster munition hits. pic.twitter.com/oVx1DgOLT8 — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Iz policije su dodali da na tim lokacijama nema dojava o žrtvama i da službenici obezbeđuju mesta udara.

Two people were killed in Ramat Gan, near Tel Aviv, following missile attacks launched from Iran.



Source: N12 pic.twitter.com/gjjp8TgSEi — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Snimci koje su objavile hitne službe prikazuju ostatke razbacane po stambenoj ulici, kao i jedno zapaljeno vozilo.

Napad na više od 100 ciljeva u Tel Avivu

Iran je pokrenuo 61. talas napada na ciljeve u Izraelu kao odmazdu za ubistvo sekretara Visokog saveta za nacionalnu bezbednost, jednog od najuticajnijih ličnosti u Iranu - Alija Laridžanija.

Iranska revolucionarna garda saopštila je da je napala više od 100 ciljeva u Tel Avivu u okviru novog talasa operacije "Pravo obećanje 4".

Iranska državna novinska agencija Tasnim objavila je na Telegramu snimak za koji tvrdi da prikazuje ispaljivanje projektila na Tel Aviv.

Navodi se da je reč o odmazdi za ubistvo šefa nacionalne bezbednosti Alija Larijanija.

🇮🇷🚀 Iran launches 61st wave of missile strikes, hits over 100 targets in Tel Aviv.

Iran’s IRGC has launched the 61st wave of its Operation True Promise 4, hitting over 100 military and security sites in Tel Aviv, Tasnim reported.

Following the strike, part of Tel Aviv lost power pic.twitter.com/vU4Pr3GRlt — Frustated Guy (@frustatedguy007) March 18, 2026





Revolucionarna garda tvrdi da su tokom napada pogođeni vojni i bezbednosni ciljevi u Tel Avivu, kao i da je došlo do delimičnog nestanka struje u gradu.

U saopštenju se dodaje i da je u dosadašnjem toku operacije "Pravo obećanje 4" više od 230 Izraelaca ubijeno ili ranjeno.

Iranska strana navodi da je operacija pokrenuta nakon američko-izraelskih napada na Iran, dok su mete napada, pored Tel Aviva, bili i ciljevi u Jerusalimu, Haifi, Ber Ševi i oblasti Negev, kao i američke vojne ispostave u regionu, uključujući baze u Kataru, Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji.

Napad na američku ambasadu u Bagdadu

Kompleks američke ambasade u glavnom gradu Iraka, Bagdadu, ponovo je tokom noći bio meta napada.

Pozivajući se na bezbednosne izvore, agencije navode da su se detonacije čule u blizini ambasade. Novinari AFP-a koji se nalaze u gradu takođe su potvrdili da su čuli eksplozije.

The U.S. Embassy in Baghdad was attacked by an Iranian proxy group suicide drone a few hours ago pic.twitter.com/QLfdA5rqzk — Visegrád 24 (@visegrad24) March 18, 2026

Ambasada je smeštena u Zelenoj zoni, strogo čuvanom delu grada u kojem se nalaze brojna diplomatska predstavništva i sedišta međunarodnih organizacija.

Američka ambasada u Bagdadu bila je meta napada u više navrata od početka rata.