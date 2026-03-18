KAKAV POTEZ SELEKTORA SRBIJE! Evo koga je Veljko Paunović još vratio u reprezentaciju

SADA je i zvanično!

Ono što je indirektno najavio krajem prošle godine, Veljko Paunović je uradio pred martovske utakmice – vratio je Sergeja i Vanju Milinković-Savića u redove reprezentacije Srbije.

Ovu vest javio je "Mocart Sport", koji navodi da su braća Milinković-Savić dobili pozive Paunovića za prijateljske mečeve protiv Španije i Saudijske Arabije.

Podsećanja radi, i jedan i drugi su jedno vreme odmarali kada je u pitanju nacionalni tim. Javna je tajna da nisu bili u najboljim odnosima sa nekadašnjim selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem, te su, svako na svoj način, izbegavali dolazak. Svoje poslednje mečeve su odigrali na Evropskom prvenstvu 2024. godine.

Inače, ovim potezom Paunović je nastavio tradiciju povratka u nacionalni dres. S obzirom da je po samom dolasku na klupu "orlova" vratio u tim Nemanju Radonjića, čak mu dao i šansu u Engleskoj, kao i Marka Grujića.

Podsetimo, Srbija najpre gostuje Španiji 27. marta, dok će 31. dočekati Saudijsku Arabiju u Bačkoj Topoli.