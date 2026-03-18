VODITELJI "NOVE S" ISMEVALI SUZE RADOSNICE MALOG ANDRIJE Vrhunac licemerja: Blokaderi u mržnji izgubili svaki moralni kompas (VIDEO)
VODITELjI blokaderske Nova S Marko Stepanović i Srđan Jovanović brutalno su ismevali osmogodišnjeg dečaka Andriju Kneževića iz Bajine Bašte koji boluje od Mojamoja bolesti, a sagovornici "Novosti" ističu da je ti mediji svakog dana pokazuju da najviše mrze sopstvenu državu.
Koliko je blokaderska mržnja daleko odmakla dokaz je to što su mu se rugali jutros uživo u programu emisije Mentalno razgibavanje.
Najpre je Stepanović počeo sramni segment emisije rečima:
- Što su deca oduševljena kad vide šefa. Dajte da vidimo jedan snimak, suze radosnice ovog dečaka, jer vidi svoga predsednika. Da li su radosnice videćemo - rugao se Stepanović detetu koje se uspešno leči u Švajcarskoj o trošku države.
Potom su pustili snimak malog Andrije kako plače od sreće što vidi Vučića, a kada su se vratili u program Stepanović je imitirao dečaka kako plače i govori "hvala, hvala".
U tom momentu se ubacuje Jovanović, ustaje sa stolice, i probija novo dno.
- Znaš kako je ovo snimano - počeo je, pa karikirao šta je Vučić navodno rekao dečaku: Slušaj mali ti ćeš sad kad ti ja priđem da se kao rasplačeš.
"Ali ja neću da plačem", rekao je dečak u njihovoj bolesnoj šali i u tom momentu Jovanović imitira prskanje suzavca ili biberspreja bolesnom detetu u oči koje kreće da vrišti i plače u njegovog imitaciji.
Potom nastavlja: "Vučić kao kaže 'snimaj sad' i govori mu da ne plače".
Ponovo na scenu stupa Stepanović.
- Jesi video kako se zbunio (Vučić, prim. nov), dete plače, pa ga gleda, pa ga zagrli - a onda nastavljaju sa bolesnim skečevima u kojem je glavni akter Vučić.
- Šta ti je, šta plačeš, bre, jesi ti blokader - a sa ovim su završili svoje bolesne šale, bar za sada.
Aleksandar Šešelj: Najviše govore o sebi
Besramna kampanja koju sprovode prozapadni mediji nema nikakve granice, kaže za "Novosti" zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.
- Sistematsko širenje mržnje prema političkim protivnicima koje sprovode N1 i Nova S došlo je i do ismevanja bolesne dece. Osim što takvim postupcima najviše govore o sebi, svakog dana pokazuju da najviše mrze sopstvenu državu i sopstveni narod, zbog čega i ogromna većina građana Srbije oseća samo prezir prema tim medijima i njihovim političkim favoritima - kazao je Šešelj.
Sandra Božić: Deca ne smeju biti predmet bilo čijeg podsmeha
Takvi ljudi samo dokazuju da u svojoj mržnji ne znaju za granice i da ne postoji prepreka koja će ih sprečiti da nečiju bolest ili tragediju ismevaju, zloupotrebljavaju ili omalovažavaju, navodi za naš portal član Predsedništva SNS Sandra Božić.
- Ovakvo ponašanje nema nikakvo opravdanje i moralo bi da izazove najoštriju osudu društva i reakciju regulatora. Deca su naše najveće blago i ne smeju biti predmet bilo čijeg podsmeha, arogancije i bezobzirnosti. Borci kao što je mali Andrija zaslužuju svako poštovanje, a država je pokazala da je tu za svako dete i da decu ne deli ni na koji način. Glavni argumenti su im bili kako Srbija decu leči SMS porukama, a sada se podsmevaju dečaku koji vodi životnu bitku. To je vrhunac licemerja i dokaz da su u mržnji izgubili svaki moralni kompas - kazala je ona.
Država nastavlja da pomaže
Podsetimo, Vučić je rekao da je bolesni dečak Andrija Knežević sa kojim se video veoma senzitivan i emotivan i da će država nastaviti da mu pomaže u lečenju.
- Ima prelepe i preemotivne oči, on je, pošto sam saznao o čemu je reč - dakle to su ti krvni sudovi koji su potpuno zakrčeni u mozgu sa obe strane, i leve i desne, ali on je toliko bistar, toliko sladak i simpatičan i kada vidite da se roditelje koji bi život dali za njega, nemate šta više da kažete osim da se nadate i da se uzdate u švajcarske lekare koji su najbolji i da se ponadate i poverujete da je moguće da pomognu malenom Andriji - naveo je Vučić.
